【新発売記念キャンペーン】海から生まれた「守るスキンケア」―トンガ王国産モズク由来フコイダン配合の「LAPITA」誕生。
MYMInternational株式会社（本社；福岡県久留米市）はトンガ王国産モズク由来フコイダンに着目し、企画から開発まで自社で手がけたオリジナルのスキンケアシリーズ「LAPITA（ラピタ）３点セットBOX」を自社オンラインショップにて販売開始しました。
通常価格：17,600円（税込）の「LAPITA（ラピタ）３点セットBOX」を新発売記念キャンペーン価格12,320円（税込）でお買い求めいただけます。
「LAPITA（ラピタ）３点セットBOX 発売記念フェア価格 12,320円（税込）（通常価格17,600円（税込））」
お肌を「守る」力に着目し、トンガ王国産「フコイダン」を贅沢に配合しました。
海洋汚染が少なくトンガ海溝からのミネラル豊富な海洋深層水で育ったトンガ王国産天然モズクを使用しています。
トンガ王国産モズク由来フコイダンは紫外線の強い環境で自然に育つため、外的刺激や「光ダメージ」による乾燥からお肌を守る役割を果たします。
花粉や黄砂などの外的刺激によってお肌がゆらぎやすい季節の変わり目にもご使用いただけるやさしい設計。
うるおい補給から肌バリアまでをトータルでサポートするLAPITAスキンケア3点セットです。
https://towabio.com/products/lapita-3set-lo-se-mi
セット商品内容
LAPITA（ラピタ）保湿ローション200ml【発売記念フェア価格 4,224円（税込）】通常単品価格5,280円（税込）
肌に潤いを与え、整える
保湿ローション 200ml
保湿成分として、トンガ産モズク由来フコイダン配合。
さらに、厳選した七種の植物エキス※1で紫外線やダメージを受けたお肌を整えます。
みずみずしくさっぱりとした使用感で、角層までスーッと浸透します。
https://towabio.com/products/lapita-lotion
LAPITA（ラピタ）美容セラム50ml【発売記念フェア価格 7,040円（税込）】通常単品価格8,800円（税込）
美容セラム 50ml
乾燥やくすみが気になる部分へ、ひと塗り。
フコイダンが被膜となり、大切なお肌を保護します。
植物性プラセンタと呼ばれる乳酸桿菌培養液はシミの原因となるチロシナーゼ抑制の特許を取得。
さらに、ニコソーム技術※2により肌になじみやすく、角層のすみずみまで届く設計です。
https://towabio.com/products/lapita-serum
LAPITA（ラピタ）ミルクエッセンス（乳液）150ml【発売記念フェア価格 4,224円（税込）】通常単品価格5,280円
思わず触れたくなる肌へ
ミルクエッセンス（乳液） 150ml
世界初の特許製法※3による天然ヒト型セラミドAP・NPとトンガ王国産モズク由来フコイダンをW配合。乾燥や外的刺激から肌を守る設計です。
さらに、ベルガモット果皮油（光毒性フリーのものを使用）を配合。
「酢酸リナリル」や「リナロール」といった主要成分により、肌をすこやかに保ち、乾燥による肌荒れを防ぎます。
べたつきを抑えた軽やかなテクスチャーで季節を問わず使いやすい乳液です。
https://towabio.com/products/lapita-milkessence
こんな方におすすめ
乾燥肌、敏感肌
こんな人へおすすめ：
紫外線ダメージが気になる方
保湿力が気になる方
こんなシーンへおすすめ：
日中活動後のスキンケアへ
職場の空気乾燥が気になり始めた時
季節による花粉や紫外線が気になり始めた時
こんな悩みに：
お肌がカサつく、肌が荒れ始めた
保湿力は高いけど、さっぱりとしたテクスチャーがいい
LAPITAシリーズは、毎日のスキンケアを通じて肌を健やかに保ちたいと願う方々に、新たな選択肢を提示する製品として今後活躍することが期待されています。
※1七種の植物エキス…シラカバ、トウキンセンカ、ヤグルマギク、ローマカミツレ、カミツレ、フユボタイジュ、セイヨウオトギリソウ
※2ニコソーム技術…フコイダンと乳酸桿菌培養液の優れた成分を、肌のより深い部分まで（角層まで）、より多く届けるためのニコソーム。
※3…世界初の特許製法…化学物質ではなく、天然の醸造酵粕から精製
（会社概要）
2003年 健康事業を立ち上げ、トンガ王国産フコイダンを中心に、卸・小売りを行う
2026年 フコイダンの美容的側面に注目しスキンケアシリーズ「LAPITA」を展開。