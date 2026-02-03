白髪用カラートリートメント市場で4年連続販売本数・売上No.1を達成！サイオス カラートリートメント

ヘンケルジャパン株式会社

ヘンケル コンシューマーブランド（東京都品川区、 代表：ロラン・マルタン）が展開する白髪ケア製品「サイオス カラートリートメント」は、2022年から2025年まで4年連続で国内カラートリートメント販売本数・売上No.1を獲得しました。販売本数・売上ともにトップを維持し、信頼されるブランドとして成長を続けています。

さらに、@cosmeベストコスメアワード2025で殿堂入りを果たすなど、長年にわたり高い評価を受けています。2020年の発売以来、累計販売本数は1,200万本を突破* 。手軽さと染まりの良さを両立した“サロン品質のセルフ白髪ケア”として、多くの方に選ばれています。

製品特長

* 2020年4月～2025年9月 当社調べ

* * 調査期間：2024年8月 当社調べ 対象者：製品利用者200名、サイオス カラートリートメント使用感の満足度を確認 「非常に満足した」や「満足した」と回答したユーザーの割合91％。 調査方法：モニターアンケート調べ

* * *ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（羊毛）

サイオス カラートリートメント よくある質問（FAQ）

Q：サイオス カラートリートメントが人気の理由は？

A：忙しい方でも続けやすい、簡単で時短の白髪ケアだからです。独自の濃厚カラー処方で、放置時間はわずか5分。シャンプーのついでに自宅で染められるので、サロンに行く時間がない方にも選ばれています。

Q：どんな世代に支持されていますか？

A：白髪が気になり始めた30代から、本格的な白髪ケアを行う50代・60代まで、幅広い世代に支持されています。特に、白髪がちらほら出始める30代のユーザーが増えており、「おうちで始める白髪ケアの最初の一歩」として選ばれています。また、ピンク×ブラックを基調とした「白髪染めを感じさせない」パッケージも、白髪ケアを前向きに始めたい世代から好評です。

製品情報

白髪染め初心者でも使いやすいトリートメントタイプ。

一回目での白髪の染まりの良さを目指し、長年の研究結果をもとに多種類の染料をバランスよく配合。

髪一本一本を包み込んで、濃厚でリッチに染め上げます。

製品名：サイオス カラートリートメント

カラー展開：全5色

内容量：180g

価格：オープン価格

販売場所：全国のドラッグストア、Amazon・楽天市場

https://syoss-selfcoloring.jp/product/color-treatment/(https://syoss-selfcoloring.jp/product/color-treatment/)

カラーポートフォリオ

サッとひと塗りで白髪をカバーできる「サイオス ヘアコンシーラー」も好調

サイオス ヘアコンシーラーは、メイク感覚で簡単に白髪を隠せる時短アイテムです。外出前や急な白髪ケアに便利で、多くのユーザーに選ばれています。付属の2wayチップで細部までしっかり塗布でき、自然な仕上がりを叶えます。忙しい朝や外出先でも手軽に使えるため、時短ニーズに応える定番アイテムとして高い評価を得ています。発売以来、シリーズ全体の売上を伸ばし、着実にシェアを拡大しています。

製品名：サイオス ヘアコンシーラー ＜化粧品＞ 全2色

価格：オープン価格

容量：4.6g（約80回分）

販売場所：全国のドラッグストア、Amazon・楽天市場

https://syoss-selfcoloring.jp/product/hair-concealer/(https://syoss-selfcoloring.jp/product/hair-concealer/)

サイオスについて

1977年日本で生まれた「サイオス」は、世界で初めて、パーマ・トリートメント・カラーと、1台で複数の役割を果たす“マイクロコンピューター”を日本のサロン業界に導入し大きな革命をもたらしました。

現在グローバルブランドとして、ヨーロッパ、アジアなど、世界43ヵ国にわたって展開されています。

プロが認めた日本の繊細かつ革新的な技術に、世界中のサロン市場で培ってきたノウハウと、海外の最先端技術を取り入れ開発されたのが、サイオスのセルフカラーアイテムです。

日本人の髪のために、おしゃれ染めから白髪染めまで、自分らしい美しさにこだわりを持つあなたの髪を、サロン帰りのような美しい髪に仕上げます。

サイオス公式サイト

https://syoss-selfcoloring.jp(https://syoss-selfcoloring.jp)

掲載クレジット・製品に関するお問い合わせ

ヘンケル コンシューマーブランド／お客様相談室

TEL 03-5783-4271（土・日・祝日を除く10:00～12:00/13:00～17:00）