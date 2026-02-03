湘南ベルマーレの明治安田J2・J3百年構想リーグ ユニフォームパートナーに就任

株式会社アマダ

株式会社アマダ（神奈川県伊勢原市、代表取締役社長執行役員：山梨 貴昭）は、昨シーズンに引き続き、株式会社湘南ベルマーレ（神奈川県平塚市、代表取締役会長：塩田 徹）が運営するJリーグプロサッカーチーム「湘南ベルマーレ」のユニフォームパートナー（鎖骨）を務めます。新ユニフォームは、2026年2月7日の明治安田J2・J3百年構想リーグ開幕戦より着用します。

ユニフォームパートナー継続にあたり、1月13日（火）、湘南ベルマーレの大多和代表取締役社長と選手3名の表敬訪問を受けました。

【ご来社いただいた選手】

武田将平選手 （背番号6 MF）

池田昌生選手 （背番号18 MF）

鈴木雄斗選手 （背番号37 MF）

大多和社長と3選手は歓談後、当社の展示施設にて主力商品である板金加工機による金属加工や、微細レーザ加工機で文字などを刻印する様子を見学されました。見学の記念として、当社で加工した湘南ベルマーレのエンブレム入りタンブラーとユニフォーム型キーホルダーを贈呈し、大変喜んでいただきました。

当社は、湘南ベルマーレのホームタウンの一つである神奈川県伊勢原市に本社を置く企業として、2020年よりオフィシャルクラブパートナーとして応援を開始しました。2023年には、公式練習着（胸）へロゴの掲出や、チームが参画している長期療養児の自立支援プロジェクト「TEAMMATES」事業へのサポートを通じ、地域の活性化と発展を支援してまいりました。

2025シーズンよりユニフォームパートナーに加わり、明治安田J2・J3百年構想リーグも引き続きサポートを行いさらなる地域の発展と豊かな未来へ向けて貢献していきます。

明治安田J2・J3百年構想リーグ ユニフォームパートナー決定のお知らせ

https://www.bellmare.co.jp/384385