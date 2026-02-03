【学研グループ】新たに4自治体で学童保育・放課後事業の運営を受託

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 学研ココファン・ナーサリー（東京・品川／代表取締役社長：山崎 知恵／以下、当社）は、このたび狛江市・足立区・習志野市・さいたま市の4自治体において、学童保育・放課後事業の運営を新たに受託いたしました。いずれの自治体においても初めての受託となり、当社受託数は47件となりました。

写真は当社が運営する他施設で撮影したものです。

当社は首都圏を中心に、認可保育園・認定こども園、学童保育施設（放課後児童クラブ）、児童発達支援施設などの子育て支援施設を展開しています。

近年、女性の就業率向上や働き方の多様化に伴い、留守家庭児童の増加、都市化による遊び場の減少、こどもを被害者とする犯罪の増加など、こどもたちを取り巻く環境は大きく変化しています。こうした社会背景のもと、こどもたちが安心・安全に過ごせる放課後の居場所づくりは、社会全体にとって重要な課題となっています。

当社はこれまで、方針として掲げる「明日も行きたくなる学童」の実現に向け、こどもたちが主体的に過ごし、多様な人や体験と出会い、自分らしさを伸ばせる放課後の創出に努めています。こどもたちの個性や気持ちに寄り添いながら、安心できる環境づくりと、遊びや体験を通じた学びの機会の提供に取り組んでまいりました。子育て支援の知識と経験に加え、学研グループが長年培ってきた教育ノウハウやコンテンツを活かし、こどもたちに良質で豊かな体験を提供しています。

このたびの新規受託にあたり、当社は自治体・学校・地域のみなさまと連携を深め、地域特性を踏まえた運営を推進してまいります。

また、受託拡大に伴い新規職員の募集も行います。

詳しくはこちら

https://nu-saiyou.cocofump.co.jp/news/detail/?seq=82

当社は今後も、こどもたちの成長と可能性を広げる放課後の創出に取り組むとともに、保護者の皆さまにとって安心できる質の高いサービスの提供を通じて、地域に根ざした学童・放課後事業を推進してまいります。

■新規運営受託学童保育施設 概要

＜東京都狛江市＞

・狛江市第五小学生クラブ（東京都狛江市東野川1-35-13）

・狛江市緑野小学生クラブ（東京都狛江市和泉本町4-3-1）

＜東京都足立区＞

・足立区千寿第八小学校内学童保育（東京都足立区千住関屋町16-1）

＜千葉県習志野市＞

・習志野市実籾小学校児童会 及び 放課後子供教室（千葉県習志野市実籾1-25-1）

＜埼玉県さいたま市＞

・さいたま市針ヶ谷小学校 放課後子ども居場所事業（埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目2-1）

■株式会社学研ココファン・ナーサリー

https://nursery.cocofump.co.jp/

・代表取締役社長：山崎 知恵

・法人設立年月日：2008年5月19日

・所在住所：〒141-8420 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1861（代表）

・事業内容：・認可・認証保育所、こども園の受託運営

・公設民営化による公立保育園の受託運営

・大型開発に伴う複合型子育て支援施設の受託運営

・児童健全育成機能施設の受託運営

・その他子育て支援施設の受託運営全般

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開