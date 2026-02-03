株式会社D1-Lab、「SPRIX合格祈願祭2026」内の体験型コンテンツを開発

株式会社Brave group

システムの企画・開発、CG制作、モーションキャプチャスタジオ運営事業などを手掛ける株式会社D1-Lab（本社：東京都港区、代表取締役：北 祐一、株式会社Brave group 100%子会社、以下「D1-Lab」）は、株式会社スプリックス（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：常石博之、以下「SPRIX」）が渋谷サクラステージにて開催した受験生応援プロジェクト「SPRIX合格祈願祭2026」イベント内において、体験型コンテンツの開発を担当しました。

■「SPRIX合格祈願祭2026」

「SPRIX合格祈願祭2026」は、SPRIXが実施している受験生応援プロジェクトのイベントで、渋谷区桜丘町1-1に位置する「渋谷サクラステージ」にて開催されました。イマーシブビジョンに映し出される「バーチャル神社」での没入型合格祈願体験を中心に、イベントを通じてテクノロジーとエンターテイメントの力で全ての受験生に応援メッセージをお届けしました。本イベントでは多くの渋谷を拠点とする企業様にもご協力いただきました。受験生応援プロジェクトは今後も受験生を応援するムーブメントを継続的に創出してまいります。

■体験型コンテンツ概要

サクラ祈願 バーチャル神社

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Sv0GoWPEmtU ]

「神社に行って参拝をしておみくじを引いて、少し散策をして帰る」という一連の合格祈願体験を、渋谷及び教育テック企業のSPRIXらしく、テクノロジーの力でアップデートする趣旨で没入型の体験コンテンツを開発しました。最先端の映像技術を駆使した「サクラ祈願 バーチャル神社」での合格祈願が、その中心となります。イマーシブビジョンに足を踏み入れると、桜の映像に包まれた幻想的な空間で「サクラ祈願 バーチャル神社」が出現し、インタラクティブな演出を通じて驚きと感動の祈願体験を提供。映像は期間を前半と後半で分け、前半は全国からの願いが集い春の訪れを願う厳かな演出で、後半はそれらの願いが結実し満開の桜が咲き誇る華やかな演出へと変化し、一度訪れた方でも再び楽しめる内容にしました。

サクラ祈願 ARコースター

御守りのように持ち帰れる「サクラ祈願 ARコースター」は、AR技術を活用したオリジナルコースターです。スマートフォンのカメラをかざすとキャラクターが現れ、応援メッセージを語りかけます。自宅の勉強環境で頑張る受験生においても、キャラクターからの応援が受け取れる体験をお届けしました。

専用メタバースでのバーチャル会場

渋谷にお越しいただくことが難しい方でも、楽しんでいただける専用メタバースでのバーチャル会場を用意しました。バーチャル会場では、アバターで参加する「バーチャル神社」の合格祈願体験、「SPRIX合格祈願祭2026」をSNSを通じて盛り上げた「受験応援アンバサダー」の応援動画の放映、そして「渋谷サクラステージ」の会場に寄せられた合格祈願のメッセージの掲載を行いました。バーチャル会場の「バーチャル神社」では空間全体にコンテンツを投影することでメタバースならではの没入感を演出しました。

■D1-Labについて

Brave groupの子会社として、主にCG制作及びモーションキャプチャスタジオ運営事業とシステム開発事業を展開しています。XR領域・インタラクティブ領域を中心に、システム開発やCG制作など数多くのプロジェクトを担当。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社D1-Lab

・URL：https://d1-lab.com/

・E-mail：sales@d1-lab.com

■会社概要

株式会社D1-Lab

・設立：2001年8月

・資本金：1,000万円

・代表取締役：北 祐一

・取締役：古賀 祐次、田久保 健太

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Solution（CG制作事業・システム開発事業・XR事業）/IP Platform（FanTechプラットフォーム事業）

・URL：https://d1-lab.com/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表取締役：野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company