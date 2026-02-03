おうちフィットネスの収納を解決！Ordreから、ヨガマットもローラーもすっきり片付く収納アイテム新登場

セレクチュアー株式会社

ECサイト「アンジェ web shop」を運営するセレクチュアー株式会社では、2月4日（水）、「Ordre 立てて収納できる フィットネス収納」を発売。

ヨガマットやローラーなどのフィットネスアイテムを、すっきりとまとめられる収納ワゴン。

丸みのあるフォルムや天然木のバーなど、インテリアになじむナチュラルな雰囲気も魅力です。

□ 『宅トレ』アイテムをすっきり収納

「やるぞ！」と思った時にすぐトレーニングできるように、フィットネスグッズはなるべく見える場所に置いておきたい。とはいえ出しっぱなしだと目立つし、転がって邪魔になることも。

アンジェ web shopでは、Instagramで独自にアンケートを実施。

「フィットネスグッズの収納に困ってますか？」と疑問に対し、なんと回答者の約8割が「困っている」と答えました。



集まった声を元につくられたのが、

・グッズをひとまとめできる

・見せ置きしやすい

・掃除も楽ちんなキャスター付き

こんなメリット盛りだくさんの収納アイテム「Ordre 立てて収納できる フィットネス収納」です。

フィットネスグッズはカラフルなものが多く、出しっぱなしだとインテリアから浮いてしまう…

そんなお悩みも解決すべく、フィットネスグッズを程よく目隠ししながらインテリアに調和するデザインに。

丸みのあるフォルムや天然木のバー、底部分はフェイクレザーのシートを組み合わせることで、ナチュラルな雰囲気に仕上げました。

□ ヨガマットもローラーも、まるごと収納

お部屋に置きやすいサイズ感と。しっかり頼れる収納力も両立。

ヨガマットはもちろん、フォームローラーやストレッチボールなどもまとめて収納できます。

奥行が約24cmあるので、マットなどを立てた前に、ローラーやダンベルを置くことも。

ヨガマットなどを立てても倒れないように、程よく高さのある設計に。

両サイドのスチール板と2本のポールが、高さのあるアイテムも支えてくれます。



ポールの高さは変えることもできるので、入れるものの高さにあわれてお好みで調整OK。

また、背面は高さ約12.5cm、前面は高さ約9cmでカバーされているので、細かなグッズもこぼれ落ちることなく収納できます。

さらにサイドのスチール板に取り付けられるマグネット式のフックパーツも付属。縄跳びなどの細かなグッズも引っ掛けて収納できます。

＜商品概要＞

Ordre（オルドル）立てて収納できる フィットネス収納

\6,820(税込) 全2色（ブラック、ホワイト）

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=167908

□ キャスター付きで移動もラクチン

キャスターがついたワゴンタイプの収納なので、移動もすい～っと簡単。

部屋を移動したり、掃除機をかける際に退かすのもワンアクションでOKです。



キャスターにはストッパーが付いているので、動かないように固定することも。

□ フィットネス以外にも、マルチに活躍

フィットネスグッズの収納以外にも、さまざまなものの収納アイテムとして役立ちます。

ランドセルラックとしてや、子ども用品の収納など、用途にあわせてマルチに活躍。

□ 薄着シーズン前に、おうちフィットネス革命を

寒い冬はつい運動不足になったり、年末年始のイベントで食べすぎてしまいがち。

けれどあと数ヶ月もすればコートの季節が終わり、あれよあれよと薄着シーズンに。

なまったカラダを再び引き締めるために、そろそろフィットネスにも本腰を入れる時。

まずはフットネスグッズの収納を見直して、「使いやすく、続けやすい。」そんな環境を整えることから始めてみませんか。

