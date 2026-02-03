小説家・中島京子さんのお散歩エッセイ『今日もぼーっと行ってきます』が書籍に！　2026年2月3日（火）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、中島京子さんの「カドブン」連載エッセイを書籍化した『今日もぼーっと行ってきます』を2026年2月3日（火）に刊行します。

情報や仕事、雑事に追われる日常生活から離れ、気持ちのいい空間を、ただひたすらぼーっと散歩したい。野鳥公園に天文台、植物園、水族館、美術館。大山詣りに雨の梅園、時にはフェリーに乗って、あるいは天然の冷蔵庫、石の採掘場へ。日本地図を作った歴史的人物に思いを馳せたり、ハイキングをしたり。ささやかなお土産を買い求め、銭湯に入り、居酒屋で一杯。

直木賞作家・中島京子さんが描く、極上のお散歩エッセイです。

●目次

われわれはみな川鵜にならうべきだ

東京港野鳥公園

林と野原に出現するスペースファンタジー

国立天文台三鷹キャンパス

山上から眺める海、そして風呂と富士

大山阿夫利神社

植物と友だちになれる場所

小石川植物園

雨の梅園で歴史に思いを馳せる

池上梅園

一身二生は人生百年時代の夢？

伊能忠敬記念館

「やぐら」と「シャガ」

鎌倉ハイキング

小湊鐡道の謎に迫る

市原湖畔美術館

地球の神秘に触れる天然の冷蔵庫

大谷資料館

行って帰ってくるだけで

東京湾フェリー

回遊するマグロと東京の未来

葛西臨海水族園

●書誌情報

『今日もぼーっと行ってきます』

著者：中島京子

定価：2,200円（本体2,000円＋税）

発売日：2026年2月3日（火）

判型：四六判

ページ数：240ページ

ISBN：978-4-04-115971-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322410001519/)

●著者プロフィール

中島 京子（なかじま きょうこ）

1964年、東京都生まれ。2003年『FUTON』で小説家デビュー。10年『小さいおうち』で直木賞、15年『かたづの！』で河合隼雄物語賞、歴史時代作家クラブ作品賞、柴田錬三郎賞、同年『長いお別れ』で中央公論文芸賞、20年『夢見る帝国図書館』で紫式部文学賞、22年『ムーンライト・イン』『やさしい猫』で芸術選奨文部科学大臣賞、同年『やさしい猫』で吉川英治文学賞を受賞した。他に『眺望絶佳』など著書多数。