『グラスーン』から、酵素×ビタミン※1配合スクラブで毛穴を徹底洗浄！もっちりハイドロ濃密泡でお肌を磨く「スクラブ酵素洗顔」発売

2026年2月3日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社（本社：東京都港区）は、透明感のあるうるおったグラススキンへ導く『グラスーン』から、毛穴の奥まで洗浄するスクラブ酵素洗顔「グルタブライト ＶＣ ハイドロポアクリーン」を発売いたします。

常盤薬品工業株式会社

『グラスーン』は、キメの整った透明感のある肌をグラススキンとし、毎日の集中ケアで輝くグラススキンに導く、化粧品とヘルスケア共同のブランドです。美容医療やエステに興味があり、毎日のスキンケアから効果感が期待できるケアをしたいと考える方へ、化粧品とサプリメントで体の内外から美しさをサポートします。

「サナ グラスーン グルタブライト ＶＣ ハイドロポアクリーン」は、酵素×ビタミン※1配合スクラブのWアプローチで毛穴ケアができる洗顔です。タンパク分解酵素のプロテアーゼとお肌の上でつぶれるビタミン※1配合の崩壊性スクラブを採用。毛穴の奥の汚れ・くすみ※2を除去し、お肌を磨き上げます。

洗顔ネットを使わなくても素早く泡立つハイドロ濃密泡で毛穴汚れや角栓、くすみ※2をしっかりと取り除き、3種のビタミンＣとグルタチオン（すべて保湿成分）を配合したグルタブライト処方で、洗顔後のうるおいを守ります。洗い上がりもつっぱらず、洗うたびにワントーン明るいグラススキンに。

【開発背景】

弊社の調査によると、毛穴が気になるときに見直すアイテムの1位は洗顔、また毛穴が気になるときに取り入れたい美容成分の1位はビタミンCであることがわかりました*1。そこで、毛穴悩み※3に集中アプローチするビタミン※1配合のスクラブ酵素洗顔を開発しました。

酵素は水に触れると作用が失われやすいため、水を含まないパウダー剤型が主流です。ペースト剤型は手軽に使えるものの、酵素が水に触れないよう処方の工夫が必要になります。そこで水の配合を極力減らし、その分保湿成分を多く配合することで、酵素活性を維持できる処方を採用しました。この保湿成分により泡立ちも向上し、洗い上がりのつっぱらない酵素洗顔を開発することができました。泡立てて毎日のお手入れにも、パックのように塗り広げて集中ケアにもお使いいただけます。

【商品特長】

毛穴を徹底洗浄！お肌を磨くスクラブ酵素洗顔

１.酵素×スクラブで、洗うたびワントーン明るいグラススキンへ

タンパク分解酵素のプロテアーゼと、お肌の上でつぶれるビタミン※1配合の崩壊性スクラブを採用。

毛穴の奥の汚れ・くすみ※2を除去し、お肌を磨き上げます。

２.ハイドロ濃密泡で毛穴の奥の汚れもくすみ※2もごっそり絡めとる

洗顔ネットを使わなくても素早く泡立ち、もっちりとしたハイドロ濃密泡が簡単に作れます。

きめ細かい泡が毛穴の奥まで密着し、毛穴汚れや角栓、くすみ※2をしっかりと取り除きます。

３.美容液成分配合。シリーズ共通のグルタブライト処方で洗顔後のうるおいを守る

３種のビタミンCとグルタチオン、グリシルグリシン、ホワイトクレイを配合。

【HOWTO】

毎日のお手入れにも集中ケアにも選べる2WAY洗顔！

●毎日のお手入れで使うたび透明感

手に適量(2cmほど)をとり、少量の水、またはぬるま湯で

カプセルをつぶしながらよく泡立てます。

●集中ケアで蓄積くすみ※2を除去【オススメ】

手に適量(2cmほど)をとり、目の周りを避けながら、乾いたお肌の

Ｔゾーンやあごなどのざらつきが気になるところに塗り広げ、30秒程度おきます。

その後、少量の水で泡立てながらお顔全体を洗い、洗い流します。

【香り】

ブランド共通のチュベローズ×ミュゲの香り。

【こんな方におすすめ】

●美容医療やエステに興味がある方

●毎日のスキンケアで高い美容効果を目指す方

●毛穴、くすみ※2、キメが気になる方

【企画担当者のコメント】

『グラスーン』企画担当 千島佳奈

今回の商品は、毛穴汚れにアプローチをする肌施術をしなくても

毎日の洗顔で毛穴洗浄ができたらという思いのもと

効果感にこだわりをもって商品開発を進めてきました。

私自身、毛穴悩みは深刻なものの乾燥にも悩んでいました。

今回の酵素配合の洗顔料は、しっかり皮脂・角栓は洗い流せるのに、美容液で洗っているように肌がうるおいを感じる使用感にもこだわっています。毛穴が気になる方には嬉しいビタミン※1配合スクラブも配合しています。

1度使ったら手放せない、やみつきな使用感になっていますので、

ぜひビタミン※1配合スクラブ×酵素の毛穴洗浄を体感ください！

酵素（洗浄成分）：プロテアーゼ 毛穴ケア：毛穴の汚れを落とす 浸透：角層まで

*1 「美容に関する調査」 2025年 当社調べ N=109 30代 美容に関心のある方 (複数回答)

※1 酢酸トコフェロール（保湿成分） ※2 古い角質による ※3 毛穴の黒ずみ、つまり

※4 ビタミンC誘導体を内包したカプセルのこと ※5 ３-Ｏ-エチルアスコルビン酸

※6 アスコルビルグルコシド ※7 アスコルビン酸 ※8 ジペプチドー１５ ※9 カオリン（吸着成分）

■グラスーン ブランドサイト：https://sana.jp/glassoon

■サナ オンラインショップ：https://noevirgroup.jp/sana/

