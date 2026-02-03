【Anker】200以上の国と地域で使用可能！海外旅行や出張に最適な「Anker Nano トラベルアダプタ（5-in-1, 20W）」が初登場

アンカー・ジャパン株式会社

Anker初のトラベル用変換プラグ「Anker Nano トラベルアダプタ（5-in-1, 20W）」を2026年2月3日（火）より販売開始。200以上の国と地域で使用可能な汎用性、持ち運びにも最適な小型設計、海外でも安心して使用できる高い安全性を兼ね備えており、加えてUSB充電器としても使えるため旅行や出張に最適です。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、5年連続で世界No.1モバイル充電ブランド（※）に認定された「Anker」において、トラベル用変換プラグ「Anker Nano トラベルアダプタ（5-in-1, 20W）」を2026年2月3日（火）よりAnker Japan 公式オンラインストア（製品ページ：https://www.ankerjapan.com/products/a9215）、直営店 Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp（製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN6J46K）、楽天市場（製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/anker/a9215/）および一部家電量販店等にて販売開始いたします。

本製品は、海外旅行や出張に最適な【汎用性】【小型設計】【安全性】の3つが特徴のAnker初となるトラベル用変換プラグです。3種類のプラグを搭載し、A / C / G等の主要なコンセントタイプに合わせることができるため、200以上の国と地域（※1）で使用可能です。またAnker独自技術により、折りたたみ時に電源供給を遮断するプラグを搭載することで感電リスクを低減できる他、一般的なトラベル用変換プラグと比較して約30%の小型化（※2）も実現しました。さらに、過電流を検知すると自動的に電源を遮断する自動電源制御システム（※3）の搭載やPSE認証を取得しているため、海外への旅行や出張時も安全にご使用いただけます。



スーツケースや手荷物の中でもかさばらないわずか約31mmのスリムな本体に、AC差込口を1つ、USB-Aポートを２つ、USB-Cポートを2つ搭載するため、旅先での充電・給電をこの1台に集約できます。スタイリッシュな本体デザインで、カラーはブラックとホワイトの2色から持ち物やお好みに合わせてお選びいただけます。

※1 本製品は変圧器ではございません。国によって対応している電圧が異なるため、お使いの機器が使用する国の電圧に対応していない場合は、別途変圧器をご用意ください

※2 3種類のプラグを搭載したトラベル用変換プラグと比較した場合、Anker 調べ

※3 AC機器の電流が8Aを超えた場合、自動的に電源が遮断されます。再接続する前に、使用する機器がアダプタの電力上限に適合していることを確認し、10秒以上待ってから再接続してください

Anker Nano トラベルアダプタ（5-in-1, 20W）| トラベル用変換プラグ

製品の特徴

- 200以上の国と地域で使用可能：Anker初のトラベル用変換プラグで、3種類のプラグを搭載し、A / C / G等の主要なコンセントタイプに合わせることができるため、200以上の国と地域にこれ1つで、海外旅行や出張など様々な場面での充電をサポートします。

- 折りたたみ式プラグによるコンパクト設計：Anker独自技術により、折りたたみ時に電源供給を遮断するプラグを搭載することで感電リスクを低減できる他、一般的なトラベル用変換プラグと比較して約30%の小型化（※ 3種類のプラグを搭載したトラベル用変換プラグと比較した場合、Anker 調べ）も実現。スーツケースや手荷物の中でもかさばらないわずか約31mmのスリムさながら、AC差込口を1つ、USB-Aポートを２つ、USB-Cポートを2つ搭載するため、旅先での充電・給電をこの1台に集約できます。

- 海外での使用にも安心な高い安全性：過電流を検知すると自動的に電源を遮断する自動電源制御システムの搭載やPSE認証の取得に加え、国際規格に準拠した感電防止設計の2ピン構造を採用しているため、海外への旅行や出張時も安全にご使用いただけます。

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/621_1_704bebb49e1a47697563c5aa6c8a5d89.jpg?v=202602031151 ]

販売価格

- 税込 3,990円

企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンについて

Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、5年連続世界No.1モバイル充電ブランドの（※）「Anker」、オーディオ & ビジュアルブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」等を米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒107-6408 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂トラストタワー8階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

公式サイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Anker、SoundcoreおよびEufyは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

