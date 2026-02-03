【株式会社Suu】ショートドラマ市場の急拡大を受け、縦型ショートドラマ制作事業へ本格参入。総フォロワー数500万人の「ショートドラマ演者図鑑」を基盤に、次世代の制作体制を構築。

株式会社Suu

インフルエンサーキャスティングを展開する株式会社Suu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安藤鈴菜、以下「当社」）は、2026年より、縦型ショートドラマの企画・制作から運用までを一気通貫で支援する新事業を開始することをお知らせいたします。

当社は単なる制作会社に留まらず、「ファンを抱えた表現者」を熟知するインフルエンサーキャスティングのプロフェッショナルとして、企業のブランドストーリーを熱狂的に、かつ瞬時に波及させる**「次世代の番組制作局」**としての役割を担います。自社運営のクリエイタープラットフォーム「ショートドラマ演者図鑑」に所属する、総フォロワー数500万人を超えるクリエイター陣を起用。2029年に世界規模で約8.5兆円への成長が予測されるショートドラマ市場において、物語の力で企業のブランディングを加速させます。

近年、 スマートフォンでの動画視聴が一般化し、 短時間で高い満足度を得られる「ショ ートドラマ」 市場が急拡大しています。 市場調査によると、 2023年に約55億ドル（約8,500億円） だった市場規模は、2029年には約566億ドル（約8.5兆円） へと10倍以上に成長すると予測されています。

特にZ世代を中心とした若年層において、「短い時間でも感情を動かす体験」へのニーズが高まっており 、 企業にとっても従来の広告手法に代わる新たなマーケティ ングチャネルとして注目が集まっています。

■ ショートドラマ制作のポイント

■ 本事業の3つの強み：なぜSuuなのか

1th 演者自身がメディアとなる「即時拡散力」

公開初日から出演者自身のSNSを通じて数百万リーチで、広告費に頼りすぎない「バズの再現性」を実現。

2th インフルエンサープロデュースによる「共感設計」

単なる出演依頼ではなく、インフルエンサー自身が企画や演出に携わる「プロデュースプラン」を用意。

3th 企業の信頼を守り抜く「誠実な映像制作」

・「演者図鑑」の演技派キャストとシネマティックな縦型映像を融合し、ショート動画でも安心して見れる映像を。

■サービス提供フロー

ご相談から納品・ 分析まで、 標準的な期間は約2ヶ月間となります。各工程において専門のスタッフが伴走し、 企業の課題解決に向けた最適なクリエイティブを制作します。

■ 4つの主要マーケティングパッケージ

企業のフェーズや課題に合わせ、以下の4プランを展開します。

ショートドラマ制作パッケージ： 物語の力で「つい見てしまう」仕組みを作り、ブランドへの深い没入とファン化を促進します。

ショート動画＋広告配信パッケージ： ターゲットの行動を促す「勝てる1本」を制作し、戦略的な広告運用でROI（投資対効果）を最大化します。

SNSアカウント運用パッケージ： インフルエンサーを演者に起用するなど、アカウント自体を「自社メディア」という資産へ成長させます。

■ 料金プラン

「次世代の番組制作局」としての新体制始動に伴い、

実績作りのための限定オファーをご用意しました。

【限定3社】新事業ローンチ特別パッケージ

「演者図鑑」のフル活用と「誠実な映像制作」を、今だけ特別条件で提供します。

プラン内容：

企画構成 ＋ キャスティング（2～3名） ＋ シネマティック動画制作（1本）

特別価格：お問い合わせ時に公開

条件： 弊社HPや広報資料への「導入事例」としての掲載をご快諾いただける企業様

【サービス概要】

サービス名: ショートドラマ演者図鑑 制作事業

開始日: 2025年1月下旬

サービス内容: ショートドラマに特化した制作事業。

【本件に関するお問い合わせ】

UU 公式サイト https://uu-you.site/drama

お問い合わせサイト https://uu-you.site/contact

会社概要

会社名： 株式会社Suu

代表者： 代表取締役 安藤鈴菜

所在地：

〒151-0053東京都渋谷区代々木2丁目27-5 303号室

公式サイト： https://uu-you.site/

事業内容： SNSマーケティング、 ショ ートドラマ制作、 イ ンフルエンサーキャ

スティング