『神谷英樹の世界 “快感”を生み出すゲーム・デザインの全仕事』が2026年4月2日（木）に発売！　圧倒的な刺激の正体を探る一冊！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年4月2日（木）に、「神谷英樹の世界」制作委員会（著）の書籍『神谷英樹の世界 “快感”を生み出すゲーム・デザインの全仕事』を発売いたします。本書は、カドストにて予約購入が可能です（ほかサイトでの予約購入開始タイミングにつきましては、各サイトにてご確認ください）。

神谷氏が手がけたゲームは、なぜ、これほどまでに気持ちいいのか――。

細部に宿るこの「魂に響くカッコよさ」は、どこから生まれてくるのだろうか――。

本書では、

『バイオハザード 2』

『デビル メイ クライ』

『ビューティフル ジョー』

『大神』

『ベヨネッタ』シリーズ（『ベヨネッタ オリジンズ: セレッサと迷子の悪魔』を含む）

『The Wonderful 101』

『ソルクレスタ』

と、神谷氏が手がけてきたゲーム作品を網羅的に収録。

100点以上のアートや開発秘話、そして本人の言葉とともに辿ります。

◆30年もの間、ゲーム制作に携わってきた神谷英樹の全仕事がここに！

神谷氏のゲーム制作への考え方や手がけた作品への思いを、10万文字にも迫る文章、そして数百点もの設定画・アートとともに掲載しています。

※画像のページは制作中のものとなります

◆プロフィール

神谷英樹（かみや ひでき）

1970年信州松本市生まれ。

ディレクターとして『バイオハザード 2』、『デビル メイ クライ』、『ビューティフル ジョー』、『大神』、『ベヨネッタ』、『The Wonderful 101（ザ・ワンダフル ワン・オー・ワン）』を開発。

『ベヨネッタ2』、『ベヨネッタ3』、『ベヨネッタ オリジンズ: セレッサと迷子の悪魔』、および『ソルクレスタ』ではエグゼクティブディレクターとして、全体監修や原案、シナリオなどを担当。

カプコン、クローバースタジオ、プラチナゲームズを経て、2024 年10 月にクローバーズ株式会社のスタジオヘッド／チーフ・ゲームデザイナーに就任。現在はディレクターとして『大神 完全新作』プロジェクトの開発に取り組んでいる。

◆書誌情報

書名：神谷英樹の世界 “快感”を生み出すゲーム・デザインの全仕事

著者：「神谷英樹の世界」制作委員会

定価：3,520円（本体3,200円＋税）

発売日：2026年4月2日（木）※電子書籍同日配信予定

体裁：B5判／オールカラー／176ページ

ISBN：978-4-04-684865-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞

https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000944/