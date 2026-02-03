『神谷英樹の世界 “快感”を生み出すゲーム・デザインの全仕事』が2026年4月2日（木）に発売！ 圧倒的な刺激の正体を探る一冊！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年4月2日（木）に、「神谷英樹の世界」制作委員会（著）の書籍『神谷英樹の世界 “快感”を生み出すゲーム・デザインの全仕事』を発売いたします。本書は、カドストにて予約購入が可能です（ほかサイトでの予約購入開始タイミングにつきましては、各サイトにてご確認ください）。
神谷氏が手がけたゲームは、なぜ、これほどまでに気持ちいいのか――。
細部に宿るこの「魂に響くカッコよさ」は、どこから生まれてくるのだろうか――。
本書では、
『バイオハザード 2』
『デビル メイ クライ』
『ビューティフル ジョー』
『大神』
『ベヨネッタ』シリーズ（『ベヨネッタ オリジンズ: セレッサと迷子の悪魔』を含む）
『The Wonderful 101』
『ソルクレスタ』
と、神谷氏が手がけてきたゲーム作品を網羅的に収録。
100点以上のアートや開発秘話、そして本人の言葉とともに辿ります。
◆30年もの間、ゲーム制作に携わってきた神谷英樹の全仕事がここに！
神谷氏のゲーム制作への考え方や手がけた作品への思いを、10万文字にも迫る文章、そして数百点もの設定画・アートとともに掲載しています。
※画像のページは制作中のものとなります
◆プロフィール
神谷英樹（かみや ひでき）
1970年信州松本市生まれ。
ディレクターとして『バイオハザード 2』、『デビル メイ クライ』、『ビューティフル ジョー』、『大神』、『ベヨネッタ』、『The Wonderful 101（ザ・ワンダフル ワン・オー・ワン）』を開発。
『ベヨネッタ2』、『ベヨネッタ3』、『ベヨネッタ オリジンズ: セレッサと迷子の悪魔』、および『ソルクレスタ』ではエグゼクティブディレクターとして、全体監修や原案、シナリオなどを担当。
カプコン、クローバースタジオ、プラチナゲームズを経て、2024 年10 月にクローバーズ株式会社のスタジオヘッド／チーフ・ゲームデザイナーに就任。現在はディレクターとして『大神 完全新作』プロジェクトの開発に取り組んでいる。
◆書誌情報
書名：神谷英樹の世界 “快感”を生み出すゲーム・デザインの全仕事
著者：「神谷英樹の世界」制作委員会
定価：3,520円（本体3,200円＋税）
発売日：2026年4月2日（木）※電子書籍同日配信予定
体裁：B5判／オールカラー／176ページ
ISBN：978-4-04-684865-9
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞
https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000944/