第62回　全国児童才能開発コンテスト入賞者発表と作品紹介のお知らせ

株式会社　学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ財団である、公益財団法人才能開発教育研究財団では、第62回全国児童才能開発コンテストを主催。図画・科学の２部門の入賞者が決定し、2026年2月2日に、コンテストのホームページで入賞者の発表と上位作品の紹介を公開いたしました。


全国児童才能開発コンテスト :
https://www.sainou.or.jp/contest/

文部科学大臣賞の賞状の授与は、令和８年２月～３月に、それぞれ受賞者の在籍地域において行われます。受賞者には、大臣賞状、特製トロフィーと副賞が贈呈され、受賞者在籍校には、学校奨励賞として、賞状、楯と副賞が贈呈されます。




〔図画部門　文部科学大臣賞〕

【低学年の部】


　大阪府　大阪市立小松小学校　１年　岡田 こころ　さん　


　題名『ＳＬとやま』




岡田 こころさんの作品

【低学年の部】


　長崎県　長崎大学教育学部附属小学校　５年　佐藤 栄太　さん　


　題名『長崎の光』



佐藤 栄太さんの作品

◆応募点数　　11,188点


◆本審査員（敬称略・五十音順）


　黒井 健（絵本画家）


　小林 貴史（東京造形大学教授）


　小林 恭代（文部科学省教科調査官）


　田窪 恭治（美術家）


　水島 尚喜（聖心女子大学教授）



〔科学部門　文部科学大臣賞〕

【低学年の部】


　千葉県　松戸市立新松戸南小学校 ２年　吉田 拓翔　さん


　題名『なっとうのネバネバにかてるのか？』



吉田 拓翔さんの研究ノートの一部

【高学年の部】


　栃木県　佐野市立犬伏小学校 5年　島田 愛奈　さん


　題名『天気予報に挑戦！』



島田 愛奈さんの研究ノートの一部


◆応募点数　　33地区（県・市）からの


　推薦109点と、コンテストが開催されていない地区の学校長推薦6点の計115点



◆審査員（敬称略・五十音順）


　有本 淳（文部科学省教科調査官)


　黒田 玲子（中部大学卓越教授）


　白井 克彦（早稲田大学名誉顧問）


　露木 和男（元早稲田大学教授)


　西村 俊之（学研科学創造研究所所長）


