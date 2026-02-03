第62回　全国児童才能開発コンテスト入賞者発表と作品紹介のお知らせ

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ財団である、公益財団法人才能開発教育研究財団では、第62回全国児童才能開発コンテストを主催。図画・科学の２部門の入賞者が決定し、2026年2月2日に、コンテストのホームページで入賞者の発表と上位作品の紹介を公開いたしました。

全国児童才能開発コンテスト :https://www.sainou.or.jp/contest/

文部科学大臣賞の賞状の授与は、令和８年２月～３月に、それぞれ受賞者の在籍地域において行われます。受賞者には、大臣賞状、特製トロフィーと副賞が贈呈され、受賞者在籍校には、学校奨励賞として、賞状、楯と副賞が贈呈されます。

〔図画部門 文部科学大臣賞〕

【低学年の部】

大阪府 大阪市立小松小学校 １年 岡田 こころ さん

題名『ＳＬとやま』

岡田 こころさんの作品

【低学年の部】

長崎県 長崎大学教育学部附属小学校 ５年 佐藤 栄太 さん

題名『長崎の光』

佐藤 栄太さんの作品

◆応募点数 11,188点

◆本審査員（敬称略・五十音順）

黒井 健（絵本画家）

小林 貴史（東京造形大学教授）

小林 恭代（文部科学省教科調査官）

田窪 恭治（美術家）

水島 尚喜（聖心女子大学教授）

〔科学部門 文部科学大臣賞〕

【低学年の部】

千葉県 松戸市立新松戸南小学校 ２年 吉田 拓翔 さん

題名『なっとうのネバネバにかてるのか？』

吉田 拓翔さんの研究ノートの一部

【高学年の部】

栃木県 佐野市立犬伏小学校 5年 島田 愛奈 さん

題名『天気予報に挑戦！』

島田 愛奈さんの研究ノートの一部

◆応募点数 33地区（県・市）からの

推薦109点と、コンテストが開催されていない地区の学校長推薦6点の計115点

◆審査員（敬称略・五十音順）

有本 淳（文部科学省教科調査官)

黒田 玲子（中部大学卓越教授）

白井 克彦（早稲田大学名誉顧問）

露木 和男（元早稲田大学教授)

西村 俊之（学研科学創造研究所所長）

