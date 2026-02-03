【人的資本調査：業界地図】主要17業界の「男女賃金差異」と「女性管理職比率」の関係性を可視化（2025）

株式会社エフペリ

人的資本データ分析プラットフォーム「Career Reveal（キャリアリビール）」を運営する株式会社エフペリ（本社：東京都、代表取締役：早見信吾）は、東京証券取引所が定める株価指数の構成企業群である「Core30」「Large70」「Mid400」（※2025年10月の改定前の企業群を採用）を中心とする主要企業の公開情報をもとに、人的資本指標を主要17業界に分類して横断分析しました。

本調査では、「男女賃金差異」と「女性管理職比率」に着目し、業界別の平均値と分布（ばらつき）を整理しました。

その結果、業界構造や職種構成、雇用慣行の違いに起因する人的資本の“特徴”がデータから可視化されました。

■調査サマリー（要点）

■業界地図：女性管理職×男女賃金差異で“登用”と“処遇”の分布を俯瞰

- 2025年の業界別では、男女賃金差異*は52.6%～76.7%、女性管理職比率は3.4%～20.6%と、業界間でレンジ（幅）が大きい- 「女性管理職比率が高い＝男女賃金差異が小さい」とは限らず、“登用（代表性）”と“処遇（賃金）”は別のKPIとして並行管理が必要である可能性が示唆される*女性の賃金を男性=100とした割合

以下は、女性管理職比率（横軸）と男女賃金差異（縦軸）を組み合わせた散布図（業界地図）です。

各企業の有価証券報告書（2025年期）のデータをもとにCareer Reveal（キャリア・リビール）が作成

業界地図を見ると、たとえば以下のような配置（分布）が確認できます（例示であり優劣を示すものではありません）。

・女性管理職比率が高い一方、男女賃金差異が相対的に小さい領域（例：銀行）

・女性管理職比率が低い一方、男女賃金差異が相対的に大きい領域（例：エネルギー資源）

・女性管理職比率が低い業界群（製造・装置産業系）が一定のまとまりとして分布する傾向

この分布は、「登用（代表性）」と「処遇（賃金）」が同じ速度で変わるとは限らず、KPIを分けて管理し、打ち手（等級・職種・配置・育成・評価）の設計に落とす必要性を示唆します。

※注：本図は業界ごとの特徴を示すものであり、優劣を示すものではありません。

■Career Reveal（キャリア・リビール）の視点：人事・経営企画にとっての実務的な使い方

人的資本指標は、単純な企業間比較だけでなく、「自社が属する業界の中で、どの位置にあるのか」を把握することで、実務的な示唆（優先順位づけ）が得られます。

- 人事：登用（候補者層・育成・評価）と処遇（等級・職種・賃金設計）を切り分けて施策設計- 経営企画：人員ポートフォリオや要員計画、サクセッション設計、人的資本開示のストーリー設計に活用- IR/ESG：投資家との対話における「なぜそのKPIが動いていないのか」を業界前提と合わせて説明可能

Career Reveal（キャリア・リビール）は、公開情報を横断して人的資本データを整理・可視化し、企業・投資家・求職者の意思決定を支援しています。

■調査概要

- 対象：東京証券取引所「Core30」「Large70」「Mid400」（2025年10月改定前）を中心とする主要企業- 業界分類：17業界- 対象期間：2023年～2025年（本文内の業界比較は2025年）- データソース：有価証券報告書、サステナビリティレポート等の公開情報- 主な指標：- - 男女賃金差異（女性の賃金を男性=100とした割合、%）- - 女性管理職比率（%）※指標ごとに開示企業ベースで集計しています（2025年の集計社数：男女賃金差異 n=367、女性管理職比率 n=364）。

