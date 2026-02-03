【3月から開始】同じ犬種だけで遊ぶ・楽しむ！オフ会感覚で参加できる「犬種別運動会」をエルズパーク長瀞で毎月開催。
犬を最優先に考えるドッグフレンドリー施設 、Ell’s Park 長瀞（エルズパークながとろ）を運営するリバストン工業株式会社（埼玉県秩父郡長瀞町、代表 石川 哲也）では、2026年3月より 同じ犬種だけで参加する「犬種別ミニ運動会」 を毎月開催します。
体格差や性格の違いによる犬の不安を減らし、
犬も飼い主も一緒に楽しめる“オフ会的なドッグイベント”として企画しました。
オフ会と運動会の融合
なぜ「犬種別」で行うのか？近年、犬連れイベントは増えていますが、現場では
・体格差が心配で参加をためらう
・運動量が合わず、愛犬が楽しめていない
・初参加で犬も飼い主も緊張してしまう
といった声も多く聞かれます。
エルズパーク長瀞では日々の運営の中で、同じ犬種同士の方が犬がリラックスし、飼い主同士の会話も自然に生まれる、という変化を何度も見てきました。
そこで「みんな一緒」ではなく、「似た者同士で遊ぶ」 という形を選びました。
はじめてイベントに参加するわんちゃんや運動があまり得意でない子も安心して参加できるようにあえて犬種別という形を選び。
ドッグウォークやハードルなどを使った障害物チャレンジや、３０ｍタイムレースなど愛犬のペースで参加できる競技を用意しています。
愛犬の「できた！」を一緒に喜べて、勝ち負けではなく、愛犬とのコミュニケーションを大切にしたイベントです。
愛犬も人も一緒に楽しめる“オフ会”として
この犬種別ミニ運動会は、
単なる競技イベントではなく、
同じ犬種を愛する飼い主同士が自然につながる場でもあります。
・犬種ならではの悩みやあるあるを共有
・犬をきっかけに会話が生まれる
・犬も人もリラックスできる雰囲気
**「愛犬と一緒にいられる」だけでなく「愛犬と一緒に楽しめる時間」を大切にしています。
制作中のアクティビティ
開催スケジュール
・ 3月｜フレンチブルドッグ＆鼻ペチャ犬種
・ 4月｜チワワ＆チワワミックス
・ 5月｜レトリバー犬種
・ 6月｜ダックスフンド＆ダックスミックス
・ 7月｜柴犬
・8月以降comingsoon
※各回 月1回開催
※定員制・事前申込制
※詳細・申込開始は公式サイトにて案内予定
プログラム・内容
・３０ｍタイムレース
・障害物タイムレース
・おすわりイス取りゲーム
・待ておすわりチャレンジ
・ボール投げ
※犬種により競技が若干異なります。
参加方法
- 事前登録や参加申込方法：[当施設HPのＮＥＷＳからお申込みください。]
- 各回１０:００受付～１５:００
- 参加料金1,000円 ※３０ｍタイムレースは二回目以降1回500円
- 参加定員：[定員２０組]
- その他イベントの詳細は
エルズパーク長瀞 公式サイト にて随時更新します。
▶ 公式サイトURL：https://ellspark-nagatoro.jp/
ブランドコンセプト｜“限られた時間の中で、君にしてあげられること”
ブランドネームの由来となったゴールデンレトリーバー「エル」
エルズパーク長瀞について
エルズパーク長瀞は、「犬を最優先に考え、犬と人が一緒に楽しめる場所」をコンセプトにした
ドッグフレンドリー施設です。
イベントだけでなく、日常の過ごし方や自然との向き合い方まで含め、犬との時間を豊かにする提案を行っています。
⸻
同じ思想から生まれた季節の取り組み
冬の長瀞でロウバイが見頃を迎える時期には、
愛犬と安心して歩ける「ロウバイお散歩コースマップ」を制作・無料配布。
犬と並んで季節を感じながら歩く、
日常の延長にある楽しみ方も提案しています。
“ 愛犬と共に過ごすことができる時間は限られているからこそ、一日一日がかけがえのない時間であり、飼い主として「愛犬のためにできること」は悔いのないようにしてあげたい。"
そんな想いから、Ell’s Parkというブランドは生まれました。
愛犬向けのアパレル・グッズ、キャンプギア等を企画・製造・販売から始まったブランドですが、さらにこのコンセプトを具現化させたテーマパークへと事業を広げることで、さらに愛犬たち・飼い主様たちが愛犬と共に濃密な時間を過ごせる体験価値を提供できるよう考えています。
施設の特徴
犬好きスタッフたちのこだわりが詰まった施設・サービス事業構想から施設創り、提供サービスの内容まで、犬好きのスタッフ達がすべてに携わっています。だからこその発想で、かけがえのない愛犬との時間をより幸せに過ごすための空間やサービスをご用意しています。
併設のドッグカフェ/ 店内愛犬同伴OK
関東最大級/長瀞の山の緑豊かなロケーション
トレーラーハウス/全棟プライベートドッグラン
キャンプサイト/全面天然芝のノーリードサイト
施設には宿泊も可能。愛犬との添い寝が可能なベッドルームやサウナ、プロジェクター、など、ご家族で楽しめる設備がたくさん。
トレーラーハウス内観
愛犬と添い寝もできるベッドルーム
サウナ/水風呂
充実したドッグアメニティー
さらに詳しい施設概要は以下から。
【Ell’s Park 長瀞について】
宿泊棟は、海外でもトレンドのトレーラーハウス。地元の食材をふんだんに使ったカフェ&バルもございます。
【施設概要】
名称：Ell’s Park 長瀞（エルズパーク長瀞）
場所：埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1715
事業：犬連れ専用テーマパーク
施設：トレーラーハウス、オートキャンプサイト、カフェ＆バル等
リバストン工業株式会社 Ell’s Park 長瀞事業部
担当：山口
Eｍail：s.yamaguchi@ells-park.jp
電話：0494-53-9550（エルズパーク長瀞）