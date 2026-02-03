整う、充実。Ｗのハリを与えるジェル状美容液「ミッション クリスタル ジェル アイ＆フェイス」誕生。

エフエムジー ＆ ミッション株式会社

“inspiring women（女性の人生を輝かせる）”を企業理念とするエフエムジー & ミッション株式会社（本社：東京都港区、以下 エフエムジー & ミッション）は、基幹ブランド「ミッション」より、3D弾力膜で整う・充実Wのハリを与えるジェル状美容液『ミッション クリスタル ジェル アイ＆フェイス』を2026年3月3日（火）より発売します。本品は訪問販売、エフエムジー & ミッション直営店および公式オンラインショップ にて販売展開いたします。

＜開発背景＞

※写真はイメージです■悩みが複雑化しやすい目もとを集中ケア

アイケアコスメ市場は急速に成長しています。美容・スキンケア製品への需要が高まり続ける中で、アイケアアイテムの需要もさらに拡大することが予測され、全年代へ向けた幅広い発展が見込まれています。目の周りの皮膚は、人体の中で最も薄くデリケートで、エイジングサインが現れやすい部分のひとつです。年齢と共に、くすみ※3 、乾燥、弾力ハリ感不足など、悩みが多岐にわたり、複雑化しやすい傾向に。また、表情を作り、コミュニケーションの役割も果たす目もとは、その印象によって見た目年齢が左右されることもあります。

そんな重要なパーツである目もとを集中ケアし、うるおいとハリを与えることで、顔全体の見た目印象をすっきりと整える美容液を開発しました。

＜製品特長＞

■整うハリ感。肌の上で弾力のある膜を形成する美容テクノロジーを採用

水分感あふれるハイドロジェルが、即時引き上げ感※1のある3D弾力膜を形成。肌をなめらかに整え、ピンとした※1ハリを与えます。

■充実のハリ感。豊富な美容成分※4～9を配合。年齢肌の悩みをケア

表情の動きと肌の関係に着目した独自ペプチド成分のシナプシル※4をはじめ、ベビーコラーゲン※5・ヒアルロンフォース※6・DNA※7・梨発酵エキス※8・PCA亜鉛※9といった年齢肌のための10種の美容成分※4～9を配合。弾力ハリ感やうるおいバリア機能のサポート、肌のひきしめなど多角的なアプローチで、ふっくらうるおいに満ちた艶やかな印象へ導きます。

■みずみずしいハイドロジェルがベタつかずにうるおいキープ

美容液成分※10を99％以上配合した、みずみずしくもとろみのあるジェルテクスチャー。ベタつかずにうるおいをキープし、充実の保湿感をもたらします。

■肌のことを考えた5つの不使用設計

香料不使用・着色料不使用・パラベン不使用・鉱物油不使用・石油系界面活性剤不使用。

＜製品概要＞

即時引き上げ感※1のある3D弾力膜を形成し、 ピンとした※1ハリを与えるジェル状美容液

ミッション クリスタル ジェル アイ＆フェイス

30ml / 7,920円（税込）

＜使用方法＞

朝と夜、化粧水の後にお使いください。適量（1プッシュ）を手に取り、目もとを中心に、口もと、顔全体にやさしく引き上げるように塗布してください。

キャップをまわしてあけると美容液が自動的にスポイトに吸い上げられます。キャップの上部を押すとスポイトの中身がでてきます。

化粧水のかわりに、洗顔後すぐにお使いいただくこともできます。

※1 物理的効果のこと ※2 エフエムジー & ミッションにおいて ※3 乾燥による ※4 保湿成分：アセチルヘプタペプチド-６９、アセチルヘキサペプチド-８ ※5 保湿成分：デサミドコラーゲン ※6 保湿成分：加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸Ｎａ ※7 保湿成分：ＤＮＡ ※8 保湿成分：乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液 ※9 整肌成分：ＰＣＡ亜鉛 ※10 保湿成分、整肌成分（水、溶剤を含む）

https://prtimes.jp/a/?f=d19093-78-84c18b5613dfcb6346a73e6e47ad56fc.pdfエフエムジー & ミッション株式会社

代表者： 取締役社長 中 陽次

設立： 1973年

所在地： 【本店】東京都港区新橋1-5-1

【事業所】 神奈川県横浜市西区高島1-2-13 LG YIC 15 階

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ゛： https://www.fmg-mission.jp/