株式会社ハートビーツ、関西最大級のDX展示会「IT・情シスDXPO 大阪′26」に出展

株式会社ハートビーツ

サーバー監視・保守・運用のフルマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範）は、2026年2月26日（木）・27日（金）にインテックス大阪で開催される関西最大級のDX展示会「IT・情シスDXPO 大阪'26」に出展いたします。

本ブースでは、ITインフラの運用負荷やコスト削減、24時間365日の安定稼働、セキュリティに関する課題を解決するサービスを出展予定です。

開催概要

名称： IT・情シスDXPO 大阪'26 ITインフラ・セキュリティ展

会期： 2026年2月26日（木）～27日（金） 9:30-17:00

会場： インテックス大阪 4・5号館

主催： ブティックス株式会社

参加方法：事前登録制

※業界関係者のみ

※一般ユーザー・学生・18歳未満（乳幼児含む）の方の入場不可

公式サイト： https://dxpo.jp/real/fox/osaka/system/(https://dxpo.jp/real/fox/osaka/system/)

※本イベントに関するお問い合わせについては、下記ページをご確認ください。

https://dxpo.jp/real/fox/osaka/system/faq.html

「IT・情シスDXPO」とは？

参加お申込はこちら :https://dxpo.jp/real/fox/osaka/system/

企業のIT部門、情報システム部門、DX推進担当者を対象とした、関西最大級のBtoB展示会です。

業務効率化、セキュリティ強化、DXの実現を支援する最新のIT製品やサービスが一堂に会し、来場者が直接課題を相談・比較検討できる場として開催されています。

特に「ITインフラ・セキュリティ展」は、企業の基盤を支えるソリューションを求める多くのプロフェッショナルが来場します。

出展サービス

・フルマネージドサービス（24時間365日 有人監視体制）

24時間365日の監視・障害対応体制を提供し、オンプレミスやクラウド環境を問わず、インフラの安定運用を支援するサービスです。

社内のリソースが限られる中でも、安心してインフラ運用をお任せいただき、機能開発やリリースに稼働を集中させることが可能です。

・AWS請求代行サービス（アシストプラス for AWS）

AWS利用料のお支払いをハートビーツ経由にしていただくだけで、エンタープライズ相当のサポートが受けることができるだけではなく、最大18%のコスト削減が可能です。

初期費用・代行手数料も無料で、AWSを割引料金でご利用いただけます。

rootアカウントやAWS Organizationsをそのままご利用頂けるプランもご用意しております。

・SecureOps+（AWSセキュリティ運用代行）

AWSネイティブサービス（AWS Security Hub CSPM、Amazon GuardDuty、Amazon Inspector 等）を中核に、セキュリティアラートのトリアージ（優先度判断）から影響範囲の整理、対応を前に進めるための判断整理と対応の推進、再発防止策の提案までを一気通貫で支援する、実運用を前提としたセキュリティ運用支援サービスです。

「検知するだけで終わらない」実運用型のセキュリティ運用の実現を通して、企業のリスクを最小化しつつ、エンジニアが本来の価値創造に集中できる環境を構築してまいります。

・Kozutumi

企業向けの重要ファイル転送プラットフォームです。

特定のメールサービスやストレージサービスに依存することなく、簡単かつセキュアに重要ファイルを「渡す・受け取る」ことが可能となります。

機密性の高いビジネス文書や個人情報を含むファイルなどを安全に転送する必要がある企業に最適なソリューションです。

出展サービス詳細 :https://dxpo.jp/real/fox/osaka26/system/product.html?supplier_id=501&company_name=(%E6%A0%AA)%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%84

ハートビーツが解決する課題

昨今、ランサムウェア被害の復旧額が1,000万円を超える企業は59%に達し、対策の遅れが経営に直結する状況となっています 。

一方で、多くの現場ではインフラ担当者のリソース不足や属人化、PPAP（パスワード付きZIP送信）などのセキュリティ対策を含む事業の停止リスクが内在しています 。

ハートビーツは、20年以上にわたり培ったMSP事業者としての知見を活かし、以下のような課題をお持ちの企業様に最適な解決策を提示、ご支援いたします。

・夜間・休日のインフラ監視体制を整備したい

・ITインフラ運用が特定の担当者に依存しており、属人化を解消したい

・AWSの利用料やサポート費用を抑えつつ、専門的な技術サポートを受けたい

・ランサムウェア対策や24時間のセキュリティ監視体制を構築したいが、社内リソースが不足している

・脱PPAPを進めたいが、利便性とセキュリティを両立できるツールを探している

当日のご商談も承っておりますので、

是非、お気軽にハートビーツのブースへお越しください！

