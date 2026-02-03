共感の連鎖で3刷重版！ 毎日がハッピーなわけじゃない。でも私は私として生きていこう。リアルな自分を綴ったエッセイ『月曜日が嫌いな私の好きなこと』が大ヒット中

世界文化社は、SNSを中心に多くの方から共感を集めているほうじ茶さんのエッセイ集『月曜日が嫌いな私の好きなこと』（2025年11月20日発売）を3刷重版いたしました。


読んだ方の「わかる…！」が次の読者を呼び続け、「Billboard JAPAN Book Charts」にもランクイン（2025年12月25日）！ 詩・エッセイ・お手紙の3部構成も好評です。



◆ きれいすぎない、リアルな言葉で綴られるエッセイ



「仕事に行きたくない」「生活を送るのがしんどい」そんな、モヤモヤを抱えるあなたに向けて。「この先の月曜日を一緒に乗り越えられますように」という願いが込められた生活エッセイです。



筆者のほうじ茶さん自身も悩んだり、落ち込んだり、しんどかったり、孤独を感じたり。でも「私は私のことを幸せにしてあげられるかもしれない」と思いながら、手探りで進む毎日を綴った文章は、多くの方の共感を集めています。


お読みいただいた方からのお声はこちら

試し読みサイト「Net Galley」にて試し読みしていただいたかたからの感想が届いています。ほうじ茶さんの温かい文章に、多くの声をお寄せいただきました。ありがとうございました。（以下、一部抜粋）



◆ 毎日にそっと寄り添う、「読みたい時に読みたいところから」読めるエッセイ



本書は、ほうじ茶さんの言葉を〔詩〕・〔エッセイ〕・〔お手紙〕の3つの形で楽しめる一冊です。休日にじっくり読んだり、おやすみ前に少しだけ読んだり。見たいときに、見たいページから読んでいただけます。



◆ あなたの言葉が本カバーになる！ X（旧Twitter）にてキャッチフレーズ募集



エッセイ『月曜日が嫌いな私の好きなこと』をお読みいただいた方の感想＆キャッチフレーズを掲載した特別カバーを製作します！ あなたの言葉がカバーに入った「げつわた」が全国の書店に並ぶかも！？奮ってご応募ください。



【応募方法】※下記の「応募についての留意事項」を必ずご一読いただき、ご了承の上応募してください


１.X（旧Twitter）世界文化社の本（出版社）【公式】@sebunmediaをフォロー


２. #げつわた　をつけて『月曜日が嫌いなわたしの好きなこと』についての感想、もしくはキャッチフレーズをX（旧Twitter）に投稿



【応募期間】


2月3日（火）～3月4日（水）23:59



【応募についての留意事項】


・掲載するご感想、キャッチフレーズは著者のほうじ茶さんと世界文化社によって選定いたします。


・ご応募いただいた内容は、スペースの都合上文字数を調整することがございます。


・ご使用されているXのアカウント名を掲載する場合がございます。


★掲載例★　毎日少しずつ、私を勇気づけてくれる（世界文化社の本（出版社）【公式】）


・掲載の選定基準、結果等に関するお問い合わせには答えいたしかねますのでご了承ください。



【掲載書籍の発売時期（予定）】


2026年5月初旬～


※取扱い書店は近日公開！



◆ 著者プロフィール



ほうじ茶（ほうじちゃ）


社会人x年目のOL。 広告代理店に勤務する傍ら、XやInstagramで日々の思いを綴り、 静かに隣にいてくれるような文章が幅広い層の支持を得る。


・X： ＠tomizawa1217　


・Instagram：＠tomizawa1217



◆ 刊行概要




『月曜日が嫌いな私の好きなこと』



■著：ほうじ茶


■発売日：2025年11月20日（木）


■定価：1,650円（税込）


■仕様：四六判・208ページ


■発行：株式会社世界文化社


https://books.sekaibunka.com/book/b10152036.html


https://www.amazon.co.jp/dp/4418255095