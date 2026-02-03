インテック、24時間365日稼働、5.3TBの大規模DBを停止させることなくAWSへのクラウド移行を完遂

株式会社インサイトテクノロジー

株式会社インサイトテクノロジー（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：森田 俊哉、以下：インサイトテクノロジー）は、株式会社インテック（本社：富山県富山市、代表取締役: 疋田 秀三、以下：インテック）が、娯楽施設向けエンターテインメント機器の通信サービスシステムのAWS移行において、インサイトテクノロジーのSQLテスト自動化ソフトウェア「Insight SQL Testing」を導入し、極めて短期間での安全な移行に成功したことをお知らせいたします。

本事例については、インサイトテクノロジーのコーポレートサイトにて詳細を公開しています。

Insight SQL Testing導入の背景

本事例を見る :https://www.insight-tec.com/case/intec_0035/

インテックが支援する、娯楽施設向けに音声・映像を活用したエンターテインメントサービスを提供する企業では、運用負荷軽減を目的に、オンプレミスで稼働する通信サービスシステムのAWS移行を決定しました。

このシステムは、全国の導入施設からアクセスがあり、1日に約3,000万件のトランザクションが発生する、24時間365日停止が許されない極めて重要なシステムです。移行対象のデータベースは、Oracle Database 11g Enterprise EditionからAmazon RDS for Oracle（19cベース）、データ容量は5.3TBに及びました。

人手によるテストでは不可能な膨大なSQLを網羅的にテストし、本番サービスへの影響を最小限に抑えつつ、確実に移行を完了させることが求められていました。

インテックは、これらの厳しい要件を満たすため、インサイトテクノロジーの「Insight SQL Testing」を提案しました。本番環境に負荷をかけることなく、実際に利用されているSQLを取得可能な点が決め手となり、採用されることとなりました。

Insight SQL Testing導入による成果

「Insight SQL Testing」は、本番環境でアプリケーションが発行するSQLを自動収集し、収集したSQLを移行先のテスト環境でテスト・評価することで、バージョンアップ時のテスト工数を大幅に削減できるソフトウェアです。

Insight SQL Testingの導入によりバージョンアップを成功させたインテックは、以下の点を成果として挙げています。

株式会社インテックのコメント

- 少人数・短期間でのプロジェクト完遂： わずか2名のエンジニアで、約2週間のうちに膨大なSQLテストを完了させました。レポート提出を含めても1カ月足らずという驚異的なスピードでした。- 潜在的な不具合の早期発見： Oracleのバージョンアップ（11gから19c）に伴う、SQLの自動命名ルールの変更やDB_LINKのパスワード仕様変更、オブジェクトの不足など、人手では気付きにくいエラーを事前に多数発見し、未然に障害を防ぐことができました。- インフラ費用の最適化： テスト結果からSQLの性能評価を行うことで、AWSの最適なインスタンスタイプ選定に役立てられ、費用対効果の向上にも寄与しました。

「Insight SQL Testing」の導入によって、移行時のテスト工数の削減以上に、お客様に対して『ビジネスを止めない』という価値を提供できたと感じます。顧客がクラウドネイティブを目指すなか、安全な移行をお約束できる非常に強力なツールです。

今後も有効活用していきたいと考えています。

株式会社インテック

中部西日本産業事業本部 中部西日本第三ソリューション部

長谷川 正人氏

「Insight SQL Testing」の導入は、まるで「優秀なDB専門家」がもう一人チームに加わってくれたかのようでした。本番システムからキャプチャする際もサービスへの影響はなく、SQLの網羅テストのおかげでサービスへの影響が出かねない障害を未然に防ぐことができました。

株式会社インテック

中部西日本産業事業本部 中部西日本第三ソリューション部

飯田 博隆氏

「Insight SQL Testing」について

「Insight SQL Testing」は、データベースの移行/バージョンアップで必要なSQLアプリケーションのアセスメントを自動化し、作業コストを削減します。

オンプレミスやクラウドにかかわらず、マルチデータベースに対応しており、現行稼働データベースで発行されたSQLを収集し、テスト対象のデータベースで評価・実行します。

製品ページ：https://www.insight-tec.com/products/sqltesting/

「Insight SQL Testing」はAWS Marketplaceからも簡単に導入できます。

AWS Marketplace上の製品ページは下記リンクよりご確認ください。

Insight SQL Testing - AWS Marketplace

URL：https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-okilzstcrioto?sr=0-5&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa(https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-okilzstcrioto?sr=0-5&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa)

インサイトテクノロジーについて

インサイトテクノロジーは、1995年の創業時から一貫してデータベース技術を追究し、企業自らが良質なインサイトを得るためのデータ活用基盤「インサイト・インフラ」関連の製品をプロフェッショナルサービスとともに提供しています。

現在では、企業におけるデータの価値を最大化できるよう、データ利活用の統制を図り、データ活用推進を支える攻めと守りの両面のメリットをもたらすデータガバナンスソリューションを提供しています。

また、インサイトテクノロジーが主催するデータ技術者向けカンファレンス「db tech showcase」には、世界中からデータ技術のエキスパートが講師として登壇し、毎年1,000名規模のエンジニアが参加しています。

・株式会社インサイトテクノロジー URL：https://www.insight-tec.com/

・db tech showcase URL：https://www.db-tech-showcase.com/

