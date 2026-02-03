キューサイ株式会社、NiCE CXone MPower導入により2部門のシステム統合と業務効率化を実現

ナイスジャパン株式会社

AIを活用したセルフサービスとオペレーター支援型CXソフトウェアの世界的リーダーである NiCE（NASDAQ: NICE、日本法人 ナイスジャパン株式会社 社長 オリビエ・ジオレット 以下 NiCE）は、キューサイ株式会社（以下 キューサイ）が「NiCE CXone MPower」を導入し、トラムシステム株式会社（以下 トラムシステム）の営業支援および導入プロジェクトマネジメントのもと、2部門に分かれていたシステムの統合と業務効率化を実現したことを発表いたします。

導入前の背景

キューサイでは、テレビ通販のコールセンター業務において、月間15万件規模のコンタクトセンターを運営しています。従来は「新規顧客」と「既存顧客」で担当部門が分かれ、それぞれ異なるシステムを運用していたため、システムの統合の検討は度々行われていたものの、さまざまな要因により実現には至っていませんでした。また、既存システムではデータ分析や活用機能が十分でなく、業務改善や運営最適化を進める上で課題を抱えていました。

選定理由

複数のソリューションを比較検討した結果、キューサイの運営規模に柔軟に対応可能な点を評価し「NiCE CXone MPower」を採用しました。機能面では各社大きな差がなかったものの、コスト面での優位性に加え、導入支援における担当者の姿勢や提案力が決め手となりました。導入ベンダーであるトラムシステムからは戦略的な価格提案が行われ、加えて迅速かつ柔軟な対応力が高く評価されました。

NiCE・トラムシステムによる導入サポート

導入プロジェクトにおいては、メーカーであるNiCEおよび導入代理店であるトラムシステムが密接に連携し、導入を支援しました。

キューサイ株式会社 オペレーション本部 カスタマーサービス部CS企画課・コンタクトセンター運用課(兼務)の松田耕一郎氏は次のようにコメントをしています。

「非常に小回りのきいた対応をしていただき、重要なミーティングでは東京から福岡まで足を運んでいただきました。トラムシステムはもちろん、メーカーであるNiCEにも熱心に伴走していただけたことで、導入全体を通じて大きな支障なくプロジェクトを進めることができました。」

新システムへの移行は、当初の計画通り2025年12月にスムーズに完了しています。

導入後の効果と今後の展望

「NiCE CXone MPower」の導入により、新規顧客と既存顧客で分かれていたシステムを統合し、コンタクトセンター全体の運用を一元化することができました。これにより、システム管理の負荷軽減や運用コストの適正化に加え、オペレーター間での情報共有がスムーズになり、業務効率の向上につながっています。

今後は、統合されたシステム基盤を活用したデータ分析をさらに推進し、継続的な業務効率化と顧客満足度向上を目指します。また、チーム全体で情報共有を強化し、安定的かつ継続的なサポート体制の構築に努めてまいります。

NiCEについて

NiCE（NASDAQ: NICE）は、「人を第一に考えるAI」によって世界を変革しています。NiCEの専用AIプラットフォームは、あらゆるエンゲージメントをプロアクティブかつ安全・知的なアクションへと自動化し、個人や組織が対話から解決までを革新・実行できるよう支援します。

NiCEのプラットフォームは、世界150カ国以上の組織から信頼され、さまざまな業界で広く採用されています。人・システム・ワークフローをつなぎ、組織全体のパフォーマンスを向上させながら、拡張性のあるスマートな業務遂行を実現。実証された成果を提供し続けています。

ナイスジャパンホームページ https://www.nice.com/ja/

キューサイ株式会社について

1965年に福岡県福岡市で創業し、人々のカラダとココロの健康や健康寿命の延伸に貢献したいと、ケールを原料とした青汁「ザ・ケール」をはじめとしたヘルスケア商品やスキンケア商品の事業領域を広げ、数多くの商品・サービスを世の中に展開してきました。2022年からは「心身のウェルエイジングを発展・普及させ、人々が前向きに歳を重ねられる世界を実現する。」をミッションに掲げ「ウェルエイジングカンパニー」を目指して企業活動に取り組んでいます。

キューサイホームページ https://corporate.kyusai.co.jp/

トラムシステム株式会社について

コンタクトセンター向けの先進的なソリューションを提供する企業であり、ナイスジャパン社のBPOパートナーとして、最適な運用支援を実現しています。

2008年の創業当初より、インフラエンジニアリングを駆使してクラウド音声通信事業を展開しています。クラウドPBX（UCaaS）、クラウドコンタクトセンターシステム（CCaaS）、クラウド電話回線サービス（VaaS）をはじめとする革新的なソリューションを提供することで、顧客の立場に寄り添い、顧客のコミュニケーションを効率化し、顧客のビジネス成功に貢献しています。

トラムシステムホームページ https://tramsystem.co.jp/

