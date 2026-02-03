「HEIWADO HOPアプリ」が、リテールメディア強化の一環としてリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」に参画

株式会社DearOne

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役：河野 恭久、以下DearOne）はリテール企業の公式アプリに対して一斉に広告配信ができるリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA（アルタナ）」に、株式会社平和堂（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員ＣＥＯ：平松 正嗣、以下平和堂）が提供する「HEIWADO HOPアプリ」が新たな広告配信先として加わることをお知らせいたします。

■参画の背景と目的

平和堂は、滋賀県を中心に関西・北陸・東海で「平和堂」「アル・プラザ」「フレンドマート」など170店舗（2026年1月末時点）を展開するスーパーマーケットです。平和堂が提供する「HEIWADO HOP アプリ」は、約420万人の会員を有するポイントカード「HOP カード」のカードレス化を実現した公式アプリです。アプリ上でのHOP会員登録から、HOPマネーでの決済やチャージ、個々のお客様の嗜好に合わせたお得な情報の受け取りなどができます。

一方「ARUTANA」は、複数業種の流通小売企業様の公式アプリに横断的に広告を配信できるリテールメディアプラットフォームです。

今回、平和堂は自社アプリのメディア価値最大化とアプリユーザーへの最適な情報提供を目的に「ARUTANA」に参画することとなりました。

今回の参画により、広告主（メーカー）は「ARUTANA」を通じ、既存のネットワークに加え、地域に根ざした「HEIWADO HOPアプリ」のユーザーへもリーチが可能となります。これにより、複数の小売アプリを横断した一括配信の価値がさらに高まります。

DearOneは今後も「ARUTANA」で日本最大のリテールメディアネットワークを構築し、リテール企業、メーカーと共に新たな生活価値・ライフスタイルの実現に向け、顧客体験価値の向上を目指してまいります。

■「HEIWADO HOPアプリ」について

「HEIWADO HOPアプリ」は、平和堂、アル・プラザ、フレンドマートでのお買い物をより便利に、お得にするスマートフォンアプリです。「ポイントカード」「電子マネー決済」「販促・クーポン情報」の機能をひとつに統合し、快適な購買体験を提供します。

https://www.heiwado.jp/service/hopapp

■「ARUTANA（アルタナ）」について

「ARUTANA」は、リテール企業公式アプリをアドネットワーク化し、横断的に広告配信が可能なリテールメディアプラットフォームです。

広告主は「ARUTANA」へ広告を出稿するだけで、複数のリテール公式アプリに一斉に広告配信が可能です。ユーザーが能動的に立ち上げるリテール公式アプリは、75％が店舗内で起動されるため、購買意欲の高い消費者に対して直接訴求でき、高いコンバージョン率と投資対効果が見込めます。

リテール事業者は、自社の公式アプリに「ARUTANA」の仕組みを導入するだけで、開発コストをかけることなく、新たな広告収益を確保できます。管理画面からの簡単な操作で広告掲載を管理でき、アプリの収益化をスムーズに実現します。

リテールメディアプラットフォーム「ARUTANA（アルタナ）」

https://www.dearone.io/arutana/

■各種お問い合わせ

リテール事業者様向け資料請求フォーム

https://www.dearone.io/arutana/document/

広告主・代理店様向け資料請求フォーム

https://www.dearone.io/arutana/document2/

■株式会社平和堂について

1957年創業。「地域になくてはならない存在」を目指し、旗艦となる大型ショッピングセンターの「アル・プラザ」、小型の食品スーパー「フレンドマート」等のお店を2府7県に出店するとともに、グループ企業のネットワークも活かしながら、ネットスーパー、外食、フィットネス、書籍販売などの周辺事業なども展開しています。

またHOP-VISAカード、HOPアプリなども活用し、データ起点での最適な顧客提案を実施しながら、地域や行政との連携を深め、平和堂ならではの「ライフスタイル総合（創造）企業」として100年企業を目指して取り組みを深化させています。

・代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 平松 正嗣

・本社：滋賀県彦根市西今町1番地

・URL：https://www.heiwado.jp/

■株式会社DearOneについて

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社です。豊富なアプリ機能の中から、必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」をはじめ、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」も提供しています。さらに、ユーザー行動分析ツールである「Amplitude」をはじめとして、顧客体験分析プラットフォーム「Contentsquare」、ABテストツール「VWO」など、CDP・アナリティクス・カスタマーエンゲージメントの各種マーテックツールを取り扱い、アプリやECサイトなどのデジタルプロダクトのグロースを支援しています。

・代表者：代表取締役社長 河野 恭久

・本社：東京都港区虎ノ門3-8-8 NTT虎ノ門ビル 4階

・URL：https://www.dearone.io/