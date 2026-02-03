【BUDDICA(バディカ)】ヤマダホールディングスの「YMBP」と提携！

株式会社BUDDICA

株式会社BUDDICA（本社：香川県高松市、代表取締役：中野 優作、以下、BUDDICA）は株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇）のモビリティサービス事業、「ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム（以下、YMBP）」と2026年2月3日より業務提携を開始し、、中古車販売およびアフターサービスをさらに強化いたします。

■提携の内容

BUDDICAはヤマダホールディングスの「YMBP」と提携し、2026年2月3日より中古車販売・アフターサービスを強化します。

BUDDICAは自社が保有する中古車在庫をヤマダホールディングスへ共有し、ヤマダデンキの自動車販売店舗での商談・ご購入いただける体制を整えます。

また、ヤマダホールディングスの車両整備・車検対応店舗とBUDDICAが連携することで、ご購入後もヤマダデンキ店舗にて点検・整備を受けられるようになり、より身近で便利なカーライフサポートをご利用いただけます。

■提携の背景と目的

BUDDICAは「Car and Life.」を掲げ、お客様に寄り添った自動車販売と各種サービスを展開し、全国規模での顧客接点拡充とサービス強化を通じて事業拡大を進めてまいりました。

一方、ヤマダホールディングスは、家電を中心とした「くらしまるごと」のサポートを目指し、その戦略の一環としてカーライフ領域の強化を推進しています。

両社の方向性が一致したことから、このたび提携に至りました。全国に広がるヤマダデンキの店舗網と、BUDDICAが持つ自動車事業の専門性を融合させることで、クルマの購入から整備・点検まで、トータルなカーライフサポートを実現してまいります。

■今後の展望

今回の提携を皮切りに、BUDDICAが販売する車両の納品体制の拡充や、、BUDDICAのお客様に対するヤマダデンキ店舗でのメンテナンスサービス提供など、サービスの拡充を進め、お客様の利便性向上を目指します。

■ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム（YMBP）について

ヤマダホールディングスはグループ全体で「くらしまるごと」戦略を推進しており、お客様の「住」に関わるあらゆる商品やサービスを展開しています。YMBPは「カーライフまるごと」をコンセプトに、専用スマホアプリ「ヤマダマイくる」を通じて、お客様が必要とする自動車サービスを幅広くワンストップで提供するモビリティサービスです。

YMBPの詳細は以下のサイトをご参照ください。

https://ymbp.net/introduction/

【サービス提供企業様向け】YMBPへのご参加申し込みはこちらから

https://ymbp.net/

■スマホアプリ「ヤマダマイくる」について

スマホアプリ「ヤマダマイくる」にお車情報を登録いただくと、お車に合わせたさまざまなサービスの情報を入手でき、必要なサービスに簡単にお申込みいただけます。お申込み内容に応じてお住まいの地域のYMBPパートナー事業者と連携し、サービスを提供します。また、YAMADAデジタル会員アプリと連携することで、従来のYAMADA会員様も「ヤマダマイくる」のサービスをより便利にお使いいただけます。

「ヤマダマイくる」の詳細は以下のサイトをご参照ください。

https://ymbp.net/introduction/

アプリのダウンロード：App Store / Google play

■株式会社BUDICCAについて

BUDDICAは、中古車流通を変革し、新たなエコシステムの構築を目指すスタートアップ企業です。

BUDDICAの詳細は以下のサイトをご参照ください。

https://www.buddica.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUDDICA 広報担当

TEL：087-802-2982（10:00～19:00）

E-mail：honbu@buddica.jp

Web：https://www.buddica.jp/contact/