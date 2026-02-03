日本の魅力を世界へ伝える「HHKBカラーキートッププロジェクト」最終章、第五弾「空」のキートップセットを発売

株式会社PFU

株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、高性能コンパクトキーボードHappy Hacking Keyboard（以下HHKB）ProfessionalシリーズよりHHKBカラーキートッププロジェクト第五弾として「空（そら）」を発売します。

本プロジェクトは、HHKBを通して日本の魅力をグローバルに発信・提供することを目的とし、これまでに「桜」「山葵（わさび）」「蒲公英（たんぽぽ）」「藤」を発売してまいりました。

第五弾は、澄み渡る清々しさと開放感が魅力の「空（Sky Blue）」をイメージし、数量限定（合計3,000台 内訳：国内2,250台、海外750台）（注1）で発売します。

晴れ渡った空のような、濁りのない淡い青が、デスクに軽やかな抜け感をもたらします。全キーの付け替えはもちろん、これまでに販売した「桜・山葵・蒲公英・藤」、また定番色の白・墨・雪との組み合わせもお楽しみいただけます。

HHKBカラーキートッププロジェクトは、国内外の多くの方からキートップのバリエーションを増やしてほしいとの要望を受け、製品化を実現してまいりました。皆様のご声援に支えられた本プロジェクトですが、本第五弾「空」をもって予定していた全カラーが出揃い、これをもちまして締めくくりとなります。

HHKBはキー配列やサイズといった変わらないコンセプトを大切にしながらも、技術の進化やお客様のニーズに応え、遊び心をもって楽しむキーボードとして、今後もユーザーの皆様に愛用いただけるよう進化してまいります。

澄みわたる清々しさと開放感が魅力の「空」をイメージしたキートップセット

淡い空色のキートップがデスクに爽やかな落ち着きを生み、静かな集中をもたらします。

空がもたらすような開放感を味わい、冴えわたる思考をHHKBで形にしてみませんか。

１. 刻印モデル

２. 無刻印モデル

カスタマイズ事例

全キーを付け替えて鮮やかにするのはもちろん、一部だけ付け替えてアクセントにするのもおすすめです。その日の気分に合わせてアレンジしてみてください。白、墨の中央印字キートップセット(https://www.pfu.ricoh.com/news/2023/news231121.html)も販売していますので組み合わせてお使いいただき、カスタマイズをお楽しみください。

ギャラリー

グローバルでの発売について

米国・欧州・中国にて順次、発売します。詳しくは「HHKB」Global Official Site(https://happyhackingkb.com/)をご確認ください。

価格・商品構成

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53253/table/193_1_b8eeb45310530fe8952d2127d32369b4.jpg?v=202602031151 ]

本商品は、HHKB Professionalシリーズに対応したキートップセットです。

発売日

2026年2月3日

※ PFUダイレクト各店舗（本店、Amazon、楽天、Yahoo!）での販売は準備が整い次第、順次行います。(https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-keytopset-pro)

商標について

・HappyHacking、HHK、HHKBは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

注1：完売後、ご要望が多い場合は、再販の可能性もございます。ただし、必ず再販が保証されるものではありません。

注2：PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。

関連リンク

・「HHKB」紹介サイト(https://happyhackingkb.com/jp/)

・「PFUダイレクト」ホームページ(https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb)

・ 「HHKB」公式SNSアカウント

X(https://x.com/PFU_HHKB)

Facebook(https://www.facebook.com/PFUHHKB/)

YouTube(https://www.youtube.com/user/PFUHHKB)

TikTok(https://www.tiktok.com/@pfu_hhkb)

・「HHKB」Global Official Site(https://happyhackingkb.com/)

お客様お問い合わせ先

株式会社PFU

ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課

E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com

※土曜日、日曜日、祝日、当社休業日を挟んだ場合およびご質問の内容によっては、回答までに日数がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。