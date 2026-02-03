太平洋を望む美しい自然を全身で体感！【申込期間：2026年5月08日まで】

海、山、川。徳島県美波町のすべてを五感で味わう、特別な舞台が今年も幕を開けます。 ウミガメが舞い降りる「大浜海岸」からスタートし、絶景の「南阿波サンライン」を駆け抜ける。 この地でしか味わえない圧倒的な達成感と、自然との一体感を体験しませんか？■ 待望の「ふるさと納税枠」エントリー受付開始！ 地域貢献を兼ねて優先的に出場権を確保できる、「ふるさと納税枠」の募集を正式に開始いたしました。 「確実に枠を確保したい」「美波町の自然を守りたい」というアスリートの皆様、ぜひこの機会をご活用ください。エイジ優先枠：先着20名限定地域貢献： 寄附を通じて、ウミガメの聖地・美波町の環境保護活動を直接支援いただけます。■ 大会限定デザインTシャツも登場 今大会では、トライアスリートの誇りを象徴する限定Tシャツをラインナップ。「甲羅を纏え、鉄人となれ。」 アカウミガメと3種目（SWIM / BIKE / RUN）をクロスオーバーさせたモダンなロゴを配置。スポーティすぎないグラフィックは、レース後のリラックスタイムや日々のトレーニングにも最適です。※本Tシャツは、ふるさと納税経由の方はもちろん、一般参加の皆様もご購入いただける大会公式アイテムです。■ 募集概要 申込締切： 2026年5月8日（※5/15までにエントリー手続き完了が必須）コース： 太平洋の絶景「大浜海岸」～「南阿波サンライン」～清流「日和佐川」参加資格： スタンダードディスタンス（51.5km）を4時間以内に完走可能な方など（詳細は公式サイトの要項をご確認ください）■大会公式HPhttps://hiwasa-triathlon.jp/■ふるさと納税サイトふるさとチョイス:https://www.furusato-tax.jp/product/detail/36387/6939329さとふる：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3341873ANAのふるさと納税：https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g36387-MT014-034/ふるなび：https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1846646