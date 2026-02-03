株式会社シー・モア（所在地：大阪市北区大淀中、代表：佐合 曜）が運営するインターネットの電報屋さん電報屋のエクスメール（https://www.exmail.co.jp/）では、2026年2月14日の「バレンタインデー」に向けて、言葉で想いを届ける新しいバレンタインの過ごし方を提案します。日本ではチョコレートを贈る日として定着しているバレンタインデーですが、海外ではカードや言葉を添えて、恋人だけでなく家族や大切な人へ想いを伝える日として親しまれています。本リリースでは、世界のバレンタイン文化に触れながら、電報を通じて“言葉を贈る日”としてのバレンタインの楽しみ方をご紹介します。

■ 世界のバレンタインとは？日本との違い

バレンタインデーは“言葉を贈る日”として親しまれている

バレンタインデーは、世界各地で恋人や大切な人へ想いを伝える日として親しまれています。日本ではチョコレートを贈る日として定着していますが、海外ではカードや言葉を添えて気持ちを伝えることが大きな特徴です。

日本独自に広がった「チョコレート文化」

日本では、2月14日にチョコレートを贈る文化が広く浸透しています。想いを伝える手段としてチョコレートが中心となり、義理チョコや友チョコといった独自の習慣も生まれました。一方で、言葉そのものを贈る文化は、あまり主流ではありません。

海外のバレンタインに共通する特徴

海外のバレンタインデーには、いくつかの共通点があります。・恋人だけでなく、配偶者や家族、身近な人へ想いを伝える・メッセージカードに言葉を添えることを大切にする・贈り物の価格よりも「気持ちが伝わること」を重視するたとえばアメリカでは、カードに言葉を添えて花やギフトを贈るのが一般的で、バレンタインカードはクリスマスカードに次いで多く交換されているといわれています。フランスやイタリアでも、恋人や配偶者との時間を大切にし、言葉を添えた贈り物で愛情を伝える文化があります。

2026年は、日本でも言葉で想いを届けるバレンタインデーへ

こうした海外の文化に目を向けると、バレンタインデーは単なる贈り物の日ではなく、普段は伝えきれない想いを言葉にする日であることがわかります。2026年のバレンタインは、形にとらわれず、恋人や家族、親しい方へ、言葉で気持ちを届ける一日として過ごしてみてはいかがでしょうか。

■ 言葉を贈る専門店・電報屋が提案するバレンタイン

バレンタインデーは、大切な人への想いを伝えるきっかけとなる日です。しかし日常の中では、感謝や愛情の言葉をあらためて伝える機会は、決して多くありません。だからこそ特別な日には、気持ちをきちんと「言葉」にして届けることに意味があります。「ありがとう」「大切に思っている」「これからもよろしく」――こうした想いを言葉にすることで、贈り物だけでは伝えきれない気持ちが、より深く相手に届きます。言葉は、文章として残すことで、時間が経っても読み返すことができる“記憶の贈り物”になります。その日の思い出だけでなく、後から何度でも心を温める存在として、想いを支え続けます。SNSやメッセージアプリが身近な今だからこそ、丁寧に選ばれた言葉には特別感があります。誰かのために考え、綴られた言葉は、「あなたのための想い」として、まっすぐに伝わります。電報屋のエクスメールでは、こうした「言葉の力」を大切にし、メッセージを文章として残し、心を込めて手渡しで届ける電報サービスを提供しています。バレンタインデーを、単なるイベントではなく、想いを言葉にして届ける一日に。電報は、そのきっかけをそっと後押しします。

■ 言葉を贈るバレンタインにおすすめの祝電台紙

言葉を主役にしたバレンタインでは、メッセージをどのような「形」で届けるかも大切なポイントです。贈る相手との関係性に合わせて台紙を選ぶことで、言葉の印象や伝わり方がより深まります。ここでは、バレンタインにおすすめの祝電台紙を、贈る相手別にご紹介します。

恋人・パートナー向け

甘すぎず洗練されたデザインは、言葉の魅力を引き立て、率直な想いをまっすぐに届けます。

プレミアムカード電報「クラシック・ローズ」暖かな色合いのバラとゴールドの箔押しが印象的な、上質感のあるカード電報。恋人やパートナーへの特別な想いを、落ち着いた雰囲気で伝えられます。商品詳細：https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id114/

配偶者・夫婦向け

日頃の感謝やこれまでの時間を振り返るバレンタインには、記念として残せる電報がおすすめです。

プリフォトフレーム電報「コンチェルト レッド」プリザーブドフラワーと電報が一体となったフォトフレームタイプ。写真とともにメッセージを残せるため、これからも続く時間への想いを形にできます。商品詳細：https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id251/

家族・身近な人向け

やさしく親しみやすいデザインは、世代を問わず感謝や想いを自然に伝えられます。

リバティプリント電報「レイチェル」チョコレートカラーを基調とした、上品なボタニカル柄の布張りカード。落ち着いた華やかさがあり、家族や身近な方への想いを、自然体で伝えられる一枚です。商品詳細：https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id135/

■ 言葉が主役、想いを添えるギフトのご紹介

電報に込めた言葉を、より印象的に届けるためのギフトもご用意しています。エクスメールでは、想いを引き立てるアイテムを組み合わせて贈ることができます。

「MOOMIN80 ムーミン ハグぬいぐるみ」ぎゅっと抱きしめる姿が印象的なムーミンのハグぬいぐるみ。直接会えない場合でも、「そばにいるよ」「大切に思っている」という気持ちを、寄り添うように伝えてくれます。商品詳細：https://www.exmail.co.jp/option_list/nuig_64c/

「ジュリア ベアハートポット（ピンク/イエロー）」ハート型の器にプリザーブドフラワーと小さなテディベアをアレンジしたギフト。可愛らしさの中に上品さがあり、感謝や愛情をやさしく表現したいバレンタインにおすすめです。商品詳細：https://www.exmail.co.jp/option_list/mi036a/

「桐箱 箸置付 夫婦箸 ハッピーライフ」恋人に限らず、配偶者や両親など、身近な大切な人へ贈るバレンタインギフトとしても選ばれる夫婦箸。「ハッピーライフ」という名前が、これからの時間をともに歩む想いをさりげなく表現します。日常使いできる実用性も兼ね備え、感謝やこれからの想いを自然に伝えられます。商品詳細：https://www.exmail.co.jp/option_list/ishida-002/

言葉の印象を整える祝電台紙を選び、そこにギフトを添えることで、バレンタインデーに届ける想いは、より深く、より印象的なものになります。想いを託す台紙やギフトに迷った際には、バレンタイン向けにまとめた特集ページを参考にしてみてはいかがでしょうか。

バレンタインの電報特集では、祝電台紙の紹介に加え、ギフトとの組み合わせ例や、想いを言葉にするためのメッセージの考え方なども掲載しています。特集ページ URL：https://www.exmail.co.jp/special/valentinesday/

■ バレンタインデーに贈るメッセージ文例

バレンタインデーは、特別な言葉を用意しなくても、素直な気持ちを伝えるだけで十分想いが届く日です。ここでは、贈る相手別に、電報にそのまま使いやすい短文メッセージをご紹介します。

恋人・パートナー向け：気持ちをまっすぐ伝えたい方に

・Happy Valentine's Day! あなたのことを思うたび、胸があたたかくなります。これからも一緒に、たくさんの時間を重ねていけたら嬉しいです。・言葉にするのは少し照れるけれど、今日は伝えます。あなたと出会えて、本当に幸せです。これからも、ずっと大切な存在でいてください。

配偶者・夫婦向け：長く寄り添う相手へ、愛情を込めて

・一緒に過ごしてきた日々の中で、あなたの存在がどれほど大きいかを、改めて感じています。これから先も、変わらず隣で笑っていられますように。・出会った頃とは形が変わっても、あなたへの想いは変わりません。これまでと、これからのすべてに愛を込めて。ハッピーバレンタインデー。

家族・身近な人向け：大切だからこそ、言葉で伝えたい相手へ

・お父さん、いつもありがとう。あなたの優しさに支えられて、今の私があります。バレンタインデーに、愛と感謝の気持ちを込めて贈ります。・家族でいられることが、私にとって一番の幸せです。これからも変わらず、あたたかな時間を一緒に過ごしていけますように。

電報のメッセージは、少し言葉を足したり、名前を入れたりすることで、より自分らしい想いに仕上げることができます。形式にとらわれず、「今、伝えたい気持ち」を大切にしてみてください。

■ バレンタイン文化を深く知るコラムのご紹介

電報屋のエクスメール公式サイトでは、バレンタイン文化の成り立ちや、日本と海外の違い、想いを言葉で伝える意味などを解説したコラムを公開しています。

単なるイベント紹介ではなく、「なぜバレンタインに言葉を贈るのか」という視点から、文化的な背景をわかりやすくまとめています。電報を贈るか迷っている方はもちろん、・今年のバレンタインデーを少し特別な日にしたい・形式にとらわれず、自分らしい想いの伝え方を考えたいそんな方にも、参考にしていただける内容です。

バレンタインを「贈るイベント」から、「想いを言葉にする日」へ。コラムを通して、あなたなりのバレンタインのかたちを見つけてみてはいかがでしょうか。バレンタインデー電報コラム URL：https://www.exmail.co.jp/column/column-220945/

■ 2026年のバレンタインデーは言葉で想いを伝える特別な日に

日本ではチョコレートを贈る文化が定着しているバレンタインデーですが、世界に目を向けると、カードや言葉を添えて想いを伝える日として親しまれています。今年のバレンタインは、形にとらわれず、言葉を通じて気持ちを届けてみてはいかがでしょうか。電報屋のエクスメールでは今後も、季節行事や人生の節目に寄り添いながら、「言葉を贈る」文化の価値と可能性を伝える提案を続けてまいります。

