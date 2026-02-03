株式会社タスネット(代表取締役社長：山田 和司、以下タスネット)は、GMOインターネットグループのGMOメイクショップ株式会社(代表取締役社長CEO：向畑 憲良、以下GMOメイクショップ)、ビートレンド株式会社(代表取締役社長：井上 英昭、以下ビートレンド)と共同で、『「ポイント・在庫・データ・アプリ」4つの分断を解消する店舗&ECクイック連携ウェビナー』と題した無料オンラインセミナーを2026年2月17日(火)に実施いたします。





GMOメイクショップ × ビートレンド × タスネット









近年、小売業界では実店舗とECを併用した販売方法が急速に拡大し、多くの小売企業様が実店舗、EC、顧客の一元管理に取り組んできました。しかし、システムの導入コストや運用工数の問題、実店舗とECそれぞれの仕組みの最適化を進めてきた結果、売上・在庫・顧客情報などの各種データが統合されずにバラバラになってしまうなど、課題を抱えている小売企業様が多いのが現状です。





本ウェビナーでは、EC、アプリ、POSそれぞれの分野で多くの実績を持つ3社が、小売企業様が抱える課題を解決し、最短1ヶ月で売上へつなぐ新戦略をご紹介します。









■店舗&ECについてお困り事はありませんか？

このような課題をお持ちの企業様は是非ご参加ください。





〇ポイント統合利用

実店舗とECで会員情報やポイントがバラバラになっている。そのため実店舗とECの両方を活かした一体型の会員戦略、会員の囲い込みを進められない。





〇在庫のリアルタイム連携

実店舗とECで在庫データがリアルタイムに連携しておらず、在庫切れによる販売機会の損失や、過剰在庫の発生など、在庫管理で苦労している。





〇パーソナライズCRM・アプリ体験(デジタル会員証)

顧客一人ひとりに合わせたアプローチができておらず、LTVの向上に繋がらない。実店舗とECで共通の会員証がなく、顧客情報の一元管理ができていないため、一貫したサービス体験を届けられない。









■セミナー概要

「ポイント・在庫・データ・アプリ」4つの分断を解消する店舗&ECクイック連携ウェビナー

～不要なシステム連携を削ぎ落とし、最短1ヶ月で「売上」へつなぐ新戦略～

日時 ： 2026年2月17日(火)15：00～16：00

場所 ： オンライン開催(Zoom)

参加費： 無料

対象 ： 3～30店舗規模の小売業経営者・EC責任者様、OMOを低コストで進めたい方

申込 ： 下記URLからお申込みください

https://seminar.makeshop.jp/cv/lQE696dfc7b7a735

主催 ： GMOメイクショップ株式会社、ビートレンド株式会社、株式会社タスネット









■株式会社タスネットについて

株式会社タスネットは、ネットショップ連携のリーディングカンパニーとしてPOS業界に先駆けて実店舗とネットショップの連携に取り組んでまいりました。「パワクラ」は、導入実績3,500店舗を突破したクラウド型POSレジシステムです。単店舗から100店舗超の全国展開企業まで、アパレルや雑貨などの様々な小売専門店様にご利用いただいており、実店舗とネットショップをリアルタイムでつなげ、高度な売上/在庫/顧客管理によって、売上拡大とコスト削減を同時に実現します。6割を超えるユーザーがネットショップ連携の機能を使用し、導入後のEC売上が昨対比200％以上を記録したユーザーがいるなど、EC化率・EC売上の向上において数多くの実績を上げています。





商号 ： 株式会社タスネット

代表者 ： 代表取締役社長 山田 和司

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-19-4 FORUM赤坂9F

設立 ： 2000年5月

事業内容： ソフトウェア・情報処理事業

URL ： https://www.tasnet.jp/





※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。