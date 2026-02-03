ECCOのBIOM(R)革命は新たなBIOM(R) 720へ 先進技術を駆使した新コレクション発表
デンマーク発・プレミアムレザーブランド「ECCO」から、最高機能スニーカー「ECCO BIOM (エコー バイオム) 」が、さらに進化して登場。先進技術を駆使した本コレクションは、2026年2月6日(金)よりECCO銀座店、青山Ao店、TOKYO SHIBUYAおよびECCO公式オンラインストアにて先行発売、全国の店舗では2月20日(金)から発売いたします。
SS26では、先進技術を駆使した、共に歩み続けるためのシューズをご紹介します。
デンマークのプレミアムレザーグッズブランド、ECCOにとって、履く人の快適さは常に最優先。あらゆるデザインとコレクションの根底には、快適性、使いやすさ、実用性、そしてスタイルが根づいています。
常に人間の行動を考えたECCOの象徴的かつ革新的なBIOM(R)技術は、『ウォーキングシューズ』におけるパフォーマンスにフォーカスしています。
2009年、2,500人のアスリートの足をスキャンして誕生したBIOM(R)は、生体力学的な最適化を実現し、ECCOのフットウェアの基盤となりました。裸足ランナーから着想を得たこの技術は、歩調に逆らわず調和する靴を創り出すことで、身体の自然な動きをサポートするよう設計されています。そんなBIOM(R)は、安定性、サポート性、柔軟性、そして足全体において最適なフィット感と履き心地を提供します。換言すると、初めて履いたその日から一日中快適さを提供するように設計されたシューズなのです。
今季ECCOは、BIOM(R)を新たな次元へと進化させ、新世代のシューズを発表します。
ECCO BIOM(R) 720コレクションの登場です。
BIOM(R) 720コレクションの主要コンポーネントであるECCO ENCOREテクノロジー*は、優れたクッション性、通気性、柔軟性、そして一日中続く快適性を実現するよう設計されています。
*アウトソールに戦略的な通気孔(ECCOが2011年に初めて導入したディテール)を配置：効率的なエネルギーリターン、通気性の向上、衝撃吸収性など、数多くの利点をもたらします。
2026年 春夏コレクションは、男性用と女性用の3つの主要スタイルで構成されています。
BIOM 720 W
*BIOM = BIOMECHANICAL OPTIMIZATION(バイオメカニカル オプティマイゼーション＝生体力学的最適化)の略
1) ECCO BIOM(R) 720
通気性に優れた高機能素材でスポーティなデザインに。
反射素材のパーツを使用し、テキスタイルライニングが柔らかさと通気性を提供します。BIOM(R) NATURAL MOTION(R)を採用し、より自然な動きを促すことでパフォーマンスと快適性をもたらします。ECCO ENCOREテクノロジーは、優れたクッション性、通気性、柔軟性を提供し、一日中快適な履き心地を実現します。グリップ性と耐久性を兼ね備えたフルラバーアウトソール。
■プレミアムレザーｘFLUIDFORM搭載モデル
WOMENS
サイズ： 35-42
価格 ： 37,400円(税込)
ECCO ENCOREテクノロジー搭載
カラー： LIMESTONE/LIMESTONE/WHITE
※2月下旬発売
BIOM 720 W
BLACK/BLACK/MAGNET
BIOM 720 W
2) ECCO BIOM(R) 720 GTX
万能な防水オールラウンダー。
ECCO ENCOREとBIOM(R)テクノロジーがGORE-TEX SURROUND(R)構造と融合し、あらゆる角度からの保護を実現する耐久性に優れた防水構造を形成。雨天時にも十分な性能を発揮し、内蔵された通気性により通年着用に適しています。
■テキスタイルｘフルグレインレザーｘGORE-TEX搭載モデル
MENS
サイズ： 39-47
価格 ： 40,700円(税込)
ECCO ENCOREテクノロジー 搭載
カラー： WHITE/BLACK/WHITE/
WHITE
BIOM 720 M
MAGNET/CONCRETE/
BLACK/BLACK
BIOM 720 M
MARINE/WILD DOVE/OMBRE/
MARINE
BIOM 720 M
■プレミアムレザーｘテキスタイルｘGORE-TEX搭載モデル
MENS
サイズ： 39-47
価格 ： 42,900円(税込)
ECCO ENCOREテクノロジー 搭載
カラー： BLACK/BLACK/BLACK
BIOM 720 M
STEEL/CONCRETE/CONCRETE
BIOM 720 M
WHITE/BLACK/BLACK
BIOM 720 M
WOMENS
サイズ： 35-42
価格 ： 42,900円(税込)
ECCO ENCOREテクノロジー 搭載
カラー： DUSTY BLUE/AIR/CONCRETE
BIOM 720 W
BLACK/BLACK/BLACK
BIOM 720 M
SHADOW WHITE/WHITE/WHITE
BIOM 720 W
3) ECCO BIOM(R) 720 BREATHRU
日常使いの夏用スニーカー。
ECCO ENCOREとBIOM(R)テクノロジーが、強靭でありながら軽量なBREATHRUパフォーマンス
メッシュアッパーと融合。優れた通気性とサポート性を両立させ、湿気を効果的に管理します。
■テキスタイルｘBREATHRUパフォーマンスメッシュ搭載モデル
MENS
サイズ： 39-47
価格 ： 35,200円(税込)
ECCO ENCOREテクノロジー
FLUIDFORM 搭載
カラー： WHITE/WHITE/
LIME CREAM/LIME PUNCH
BIOM 720 M
WHITE/WHITE/BLACK/
WHITE
BIOM 720 M
BLACK/BLACK/BRIGHT WHITE/
BLACK
BIOM 720 M
WOMENS
サイズ： 35-42
価格 ： 35,200円(税込)
ECCO ENCOREテクノロジー
FLUIDFORM 搭載
カラー： VIOLET ICE/VIOLET ICE/LILIAC CIFFON
※2月下旬発売
BIOM 720 W
WHITE/WHITE/WHITE
BIOM 720 W
BLACK/BLACK/BRIGHT WHITE
BIOM 720 W
【ECCOについて】
ECCOは1963年より、人々の歩みを支え続けてきました。デンマークのデザイン、品質、革新的な技術を基盤とする象徴的なブランドです。世界中の家族に、比類なき快適さを提供する靴を創造しています。ECCOの靴は長く愛用されるよう作られています。私たちは責任ある企業として、皮革調達から靴製造、小売に至るバリューチェーンの全工程を管理しています。ECCOは家族経営の企業であり、世界中で2万人以上を雇用しています。ECCO製品は98カ国で販売されています。
