株式会社SHINME(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高野 洋)は、日本最大級のクラウドファンディング「CAMPFIRE」を運営する株式会社CAMPFIREと、生きもの・自然・文化の領域に特化したクラウドファンディングにおけるキュレーションパートナー契約を締結しました。

本パートナーシップにより、株式会社SHINMEはこれまで培ってきた写真・映像・言葉・デザインを軸としたブランディングおよびストーリーテリングの知見を活かし、クラウドファンディングプロジェクトの立ち上げ段階から伴走。

プロジェクトのトップビジュアル設計、プロジェクトページ全体のコピーライティングまでを一貫して支援します。





キュレーションパートナー｜CAMPFRIE・SHINME





本取り組みは、CAMPFIREがこれまで提供してきたサポート体制をさらに強化するものであり、プロジェクトオーナーは従来のクラウドファンディング手数料から変更なく、本サービスを利用することが可能です。

これにより、挑戦の初期ハードルを下げ、より多くの想いあるプロジェクトが世の中へと届く仕組みの実現を目指します。

また、必要に応じて株式会社SHINMEは、最新鋭の機材を用いたブランディングを目的とした写真・映像撮影やブランドビジュアル制作もフレキシブルに提供。

単なる資金調達に留まらず、プロジェクト終了後も活動が継続し、共感が循環していくための「表現の土台づくり」までを見据えた支援を行います。









株式会社SHINMEは本パートナーシップを通じて、生きもの・自然・文化に関わるプロジェクトが持つ背景や文脈、そこに込められた想いを丁寧に可視化し、共感から支援、そして次のアクションへとつながるエコシステムの形成に貢献していきます。

今後も株式会社SHINMEは、表現の力で社会と未来をつなぐ存在として、多様な挑戦が持続的に育つ環境づくりに取り組んでまいります。









【株式会社SHINMEについて】

株式会社SHINMEは、「人と自然、いのちをつなぐ表現」をテーマに、写真・映像・言葉・デザイン、そしてテクノロジーを用いて、社会課題や自然との共生を発信するクリエイティブ・スタジオです。

動物園・水族館における種の保全や動物福祉の取り組みを発信するメディア「wizoo」の運営をはじめ、生態系の保全活動、研究、地域や文化の現場と連携しながら、命の多様性や自然との共生を見つめ直すコンテンツ制作を行っています。

表現を起点に、構想・編集・実装までを一貫して担い、想いを一過性の「表現」で終わらせるのではなく、共感と理解を生み、社会へと循環させていくことを目指しています。





CREATIVE & DIALOGUE no.1





CREATIVE & DIALOGUE no.2





CREATIVE & DIALOGUE no.3





CREATIVE & DIALOGUE no.4





CREATIVE & DIALOGUE no.5





【会社概要】

会社名 ： 株式会社SHINME

代表者 ： 代表取締役 高野 洋

Instagram ： https://www.instagram.com/hiroshi__takano/

所在地 ： 東京都渋谷区

事業内容 ： 映像制作、写真企画、展示企画、保全活動支援、

メディア運営

会社HP ： https://shinme.jp

動物園水族館探求メディア： wizoo： https://wizoo.jp/

wizoo Instagram ： https://www.instagram.com/wizoo.jp/