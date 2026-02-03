コイズミ照明株式会社(本社：大阪市中央区、社長：佐久間 晋)は、このほど無線制御システム「waybee」の発売にあわせて本システムに対応する新製品を469機種ラインアップいたしましたのでお知らせいたします。

この度の新製品は、3つの『e』をコンセプトとし、簡単施工かつ、環境に配慮した専用の照明器具と緻密な制御設定で快適な空間を実現する無線照明制御システムです。





まず「emotional」として、人を中心とした考え方(Human Centric Lighting)をベースに、光環境へアプローチするため、ダイナミックシーン機能(※1)により、時間や用途、季節に合わせた細やかな照明演出を実現。自然界の光の風景を建築空間に再現することで、心身の健康をサポートするとともに、空間の魅力を引き出します。





次に「easy」として、無線制御による省施工化と、信号線不要によるエンジニアリング費用の抑制により、コスト面でのLCM(ライフサイクルマネジメント)(※2)の最適化に貢献します。





そして「eco」として、専用の環境配慮型製品とタブレット内にあるアプリケーションを用いて、スケジュール設定・センサ機能による自動制御で、不要な電力を削減し、CO2排出量の低減を可能にします。本システムは、物販店や理美容などの小規模空間から、複合商業施設やフードコートといった大規模空間まで、簡単に操作・管理することが可能となりました。









＜waybee専用タブレット＞





waybee専用タブレット





■本体

プラスチック





■備考

・ACアダプター付属

・USBケーブル付属

・waybee専用アプリケーションインストール済み

※通信距離は約15mです

※waybee対応照明器具・電源と合わせてご使用ください

※24時間電源供給を行ってください





■金額(税別)

150,000円









＜waybee専用スイッチ＞





waybee専用スイッチ





■本体

プラスチック・白色





■備考

・waybee対応器具のみ使用可能

・リチウムコイン型電池CR2430同梱

※通信距離は約15mです

※waybee対応照明器具・電源と合わせてご使用ください

※24時間電源供給を行ってください





■金額(税別)

14,800円





※ 受注生産品のため、納期などの詳細は、最寄りの営業所にお問い合わせください。

※1 ダイナミックシーン：あらかじめ設定した複数のシーンを組み合わせることで、動きのある照明演出が可能。

※2 LCM：建物のライフサイクル全体を管理する考え方です。持続可能性と効率性を高め、長期的な価値の維持・向上に繋げます。









【公式ホームページ】

https://www.koizumi-lt.co.jp/









【waybee ページ】

https://www.koizumi-lt.co.jp/l-design/waybee/





【WEBカタログ(waybee)】

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&volumeID=DIGICATA&catalogId=9026830000&pageGroupId=1&catalogCategoryId









【お問い合わせフォーム】

本件に関する広報・取材は、こちらよりお問い合わせください。

https://www.koizumi-lt.co.jp/public_relations/