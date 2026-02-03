京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を展開する株式会社Nazuna(代表取締役：渡邊 龍一)は、2026年2月9日(月)～2月15日(日)の期間限定で、バレンタイン特別企画「想いを選び、結び、交換する。花のバレンタイン体験」を実施いたします。





バレンタインといえば、「想いを贈る日」というイメージが一般的ですが、本企画では“一方的に渡す”のではなく、想いを選び合い、結び、交換することそのものを体験として楽しむ新しいバレンタインのかたちをご提案します。

言葉だけでは伝えきれない気持ちを、花・リボン・短いメッセージに託し、旅の時間の中でそっと交わしていただく、Nazunaならではの体験型企画です。





Nazuna花のバレンタイン体験





■想いを選び、結び、交換する

ロビーには、色や種類の異なる造花を活けた花瓶をご用意。

ご宿泊のお客様は、一緒に滞在されるお相手を想いながら、お互いに1輪ずつ花を選びます。

花を選んだ後は、複数種類のリボンの中からお好みのものを選び、短いメッセージカードを添えて、1輪用のラッピングを施します。





完成した花は、旅のひとときの中でお互いに交換することで体験が結ばれ、フォトフレームに入れてお持ち帰りいただけます。

旅が終わったあとも、その花を見るたびに「選び合った時間」や「想いを交わした瞬間」を思い出していただけます。









■花を選ぶ時間に込めた想い

本企画の中心にあるのは、「どの花を選ぶか」ではなく、「誰を想って、その花を選ぶか」という時間そのものです。

花の色や佇まい、花言葉を手がかりに、





・相手の人柄

・これまでの関係性

・今、伝えたい気持ち





を自然と重ね合わせることで、言葉にしきれない想いまでも花に託すことができます。

花は、照れや恥ずかしさをそっと和らげながら、気持ちを代弁してくれる存在として、想いを届ける役割を担います。









■リボンに込める「結び」の意味

リボンは単なる装飾ではなく、選んだ花に込めた想いを包み、相手へ手渡すための「結び」。

主張しすぎず、体験全体の温度をやさしく整える存在です。





・花：相手を想って選ぶ、感情そのもの

・言葉：想いをそっと言語化するひとこと

・リボン：気持ちを包み、結ぶ存在





この三つが重なり合うことで、“想いを選び、形にし、交換する”

バレンタインならではのワンシーンが生まれます。









■旅のはじまりに添える、甘い想い

本企画期間中のウェルカムスイーツとして、ハート型の最中にチョコレートあんこを挟んだ特別仕様のスイーツをご提供いたします。





最中という和菓子のかたちをベースにしながら、チョコレートを組み合わせることで、和の雰囲気を大切にしつつ、バレンタインらしい季節感と親しみやすさを感じていただける構成としました。





見た目の印象と味わいの楽しさを兼ね備えることで、ご到着時の体験としてゲストの記憶に残るウェルカム演出を目指しています。

また、ハート型のデザインには、ご縁や温かいおもてなしの気持ちを込めています。





ウェルカムスイーツ





■イベント概要

イベント名：Nazuna バレンタイン特別企画

「想いを選び、結び、交換する。花のバレンタイン体験」





期間：2026年2月9日(月)～2月15日(日)





内容：花のセレクト、リボンとメッセージカードによるラッピング、花の交換体験、フォトフレームでのお持ち帰り、ウェルカムスイーツ





対象施設：Nazuna 京都 御所／二条城









■株式会社Nazuna

お客様との温かい交流を大切に、心地よい高級感を提供する“フレンドリーラグジュアリー”な町家旅館「Nazuna」を展開。「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」が『ミシュランガイド京都・大阪』で3パビリオンを獲得し、「Nazuna 京都 椿通」はおもてなしセレクション金賞を受賞。2025年5月には関東初進出となる「Nazuna 箱根 宮ノ下」を開業、同年秋には初めて町家以外の建物を再生した「Nazuna 京都 西本願寺」を開業。歴史ある建物と土地の魅力を活かし、心に残る滞在体験を創出しています。





代表取締役： 渡邊 龍一

本社 ： 京都府京都市下京区布屋町83-1

公式サイト： https://www.nazuna.co/

Instagram ： https://www.instagram.com/nazuna.official/





Nazuna 京都 二条城