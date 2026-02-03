禅リトリート施設「禅坊 靖寧」では、呼吸を通して自分自身と向き合う体験を提案するブレスワークの第一人者であり、ドイツで話題の指導者であるダニエル・アラン氏による宿泊リトリートイベント『Return to Essential -呼吸で還る、本来の私-』を、3月23日（月）から24日（火）の2日間限定で開催いたします。Return to Essential -呼吸で還る、本来の私-： https://zenbo-seinei.com/zenstayplan/202603-return-to-essential/

本リトリートでは、ダニエル・アラン氏を招き、自身にとって“本当に大切なもの”へ立ち返るため、ガイド付きブレスワークセッションを1泊2日で実施。日常生活では気づくことが難しい無意識のパターンや感情の残り香、習慣的な緊張をやさしくほどいていくように設計。何かをイメージすることや特定の対象に集中する必要はなく、一定の呼吸のリズムに身を委ねることで、自身のより深い層へと自然にアクセスしていきます。呼吸にそっと意識を向け、無意識に心身の力みを少しずつ手放していきます。感情のモヤモヤが静まり、言葉にならなかった本当の気持ちが、ゆっくりと動き出していく時間をお届けします。“癒しとは何か”“本当に探しているヒーリングとは何か”を見つめるオリエンテーションから、普段とは異なる深い意識状態へと入るインテンスブレスワークにより心身に溜まっていた感情や緊張を解放します。そして、参加者同士で心身の感情や緊張を言葉にする場も用意。体験を共有することで、これからの呼吸・生き方・あり方へと結び直していきます。本リトリートでは、禅坊 靖寧ならではの静かな環境の中で、別人になるためではなく、“本来の自分”と静かに出会い直すための、非常にシンプルでやさしい呼吸の体験プログラムをご堪能ください。

■ 禅坊 靖寧『Return to Essential -呼吸で還る、本来の私-』概要

日 程：3月23日（月）～ 24日（火）時 間：チェックイン 14:00～、チェックアウト ～10:00定 員：限定12名 ※キャンセル・返金不可料 金：68,000円（税込） ※1泊2日（朝・夕の禅坊料理付き）スケジュール：-Day1-14:00 チェックイン14:45～15:45 オリエンテーション“癒しの道への理解” 癒しとは何か、あなたが探しているヒーリングについて16:00～18:30 呼吸で深いヒーリングワーク インテンスブレスワークで普段とは違う深い意識の状（トランス状態）へ入り、自身の身体にじっくり意識を向け、 心身に溜まっている感情や緊張などを緩めて解放18:30 夕食“禅坊料理”フリータイム ピークパフォーマンス個人セッション※別途料金必要 25分／22,000円（税込）～、限定6名24:00 消灯-Day2-6:45 起床7:30～8:30 統合の時間 言葉を口から出すことで感情や思考を統合し、次へのステップの呼吸と生き方・あり方を学ぶ8:30 朝食“禅坊料理”／ZEN茶10:00 チェックアウトオプション：アーリーチェックインでランチもお楽しみいただけますチェックイン 13:00～、ランチ提供時間13:30～、料金：5,500円（税込）備 考：本プログラムは、日本語の通訳が入ります。予約・詳細：https://zenbo-seinei.com/zenstayplan/202603-return-to-essential/公式HP：https://zenbo-seinei.com/Instagram：https://www.instagram.com/zenbo_seinei/

◆ダニエル・アラン（Daniel Alan）氏

神経系の調整とトラウマの癒しに特化した現代ブレスワークの第一人者。呼吸をテクニックではなく、「本来の自分に戻るための実践」として伝え、世界中に深い影響を与えてきた。これまでに300名以上のブレスワーカーを育成し、ワークショップやオンラインを通じて何千人もの変化と再出発をサポート。神経性物学・心理学・瞑想・ソマティックアプローチ・伝統的叡智を統合した指導が特徴で、体験を通じて「整っていく力」を引き出す。著書『Atmen』はドイツでベストセラーとなり、現在は家族とインドネシア・バリ島に暮らしながら、科学と叡智、身体的体験をつなぐ活動を続けている。