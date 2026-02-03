パティスリー洛甘舎は、バレンタインシーズンを迎え、新作ガトーショコラをリリースします。丹波の黒豆を贅沢にトッピングした、甘過ぎないビター感と濃厚な味のしっとりした生地が特徴です。

バレンタインデーに向け単なる甘さだけではなく、素材の質感や風味の深さを感じられるプレミアム商品です。特に大人の味わいを求める層では、過度な甘さを避け、ビターなテイストと素材感を重視する傾向が強まっています。また、地域資源を活用した商品開発への関心も高まっており、国内産の高品質食材を活かした製品開発は消費者からの信頼獲得につながる重要な施策となっています。こうした市場背景を受け、パティスリー洛甘舎は従来品の良さを守りつつ、新たな味わいの価値を加えた商品の開発を進めてきました。

甘過ぎないビター感、丹波黒豆の香りと食感、プレミアム感のあるビジュアル

新しいガトーショコラの最大の特徴は、上にトッピングした丹波の黒豆です。丹波黒豆特有の香りと素朴な食感が、濃厚なチョコレートの味わいに深みを加え、複雑な層を生み出しています。内側には北海道産の黒豆を加え、二つの産地の黒豆による奥深い味わいを実現しました。ビター感を追求した配合により、甘過ぎない大人の味わいに仕上げています。ケーキ本体のしっとりとした食感に加え、雲のような白いクリームがトッピングされ、視覚的な美しさも追求されています。

パティスリー洛甘舎所在地：京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1FURL：https://rakkansha.jp