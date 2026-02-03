ターナー＆タウンゼントは、このたび韓国においてHanmi Global および Kepco Engineering & Construction（KEPCO E&C）と共に、世界的なエネルギー転換において重要な役割を担うグローバル原子力発電市場での事業機会を共同で追求するため、新たな戦略的パートナーシップを締結しました。

本提携は、原子力発電の成長に向けた三社の共通の志を基盤とし、各社が持つ独自の能力とグローバルなセクター経験を結集することで、強力な協業体制を構築するものです。また、今回の提携はHanmi Global との 16 年以上にわたる協力関係をさらに発展させ、原子力および火力発電所の設計・建設を手掛ける韓国の国営企業 KEPCO E&C との関係を拡大するものです。2023 年 6 月に HanmiGlobal と KEPCO E&C の間で構築された協力枠組みを基礎とし、ターナー＆タウンゼント のプロジェクトコントロールおよびコストマネジメントの強み、HanmiGlobal のプロジェクトマネジメント経験、そして KEPCO E&C の高い設計・エンジニアリング技術を組み合わせることで、グローバル原子力市場での競争力強化を目指します。 本パートナーシップのもと、三社は技術的なノウハウやプロジェクト経験を共有するために専門家の交流を行い、有望な原子力プロジェクトの共同調査および評価を実施します。さらに、国際市場におけるプロジェクトの共同実行モデルについても検討を進めます。また三社の協力は、データドリブンなプロジェクトマネジメントの高度化にも重点を置いています。デジタルツインソフトウェア、BIM（Building Information Modeling）、AI の活用、原子力発電所の新規建設、設備改修、運転終了後の保守管理など、原子力ライフサイクル全体での機会創出を目指します。原子力開発は、世界のエネルギー転換を支えるクリーンで持続可能なエネルギー源として、ますます重要性が高まっています。

Wind EXPO第17回 【風力発電展】

日本では3月17日－19日に東京ビッグサイトで開催される、Wind EXPO第17回 【風力発電展】にターナー＆タウンゼントが出展いたします。West Hall 4・Stand Number: W28-34 にて、風力をはじめとした再生可能エネルギー事業における最新のプロジェクトマネジメントやデジタルソリューションをご紹介いたします。クリーンエネルギーの未来を共に創るために、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

