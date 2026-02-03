組込みソフトウェアPLC「INTALOGIC5」 Ver.2.06をリリース

株式会社 アイ・エル・シー

株式会社アイ・エル・シー（本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役社長：大西 英也）は、組込み

制御開発環境「INTALOGIC5（インタロジックファイブ）」の最新版 Ver.2.06 を2026年1月にリリースいたしました。

製品概要：INTALOGIC5とは

「INTALOGIC5」は、OS非搭載環境からWindows(R)／Linux(R)など幅広いプラットフォームに対応し、国際規格 IEC 61131‑3 準拠の組込みソフトウェアPLCです。従来型のハードウェアPLCで担っていた制御を、PCやマイコンボードへソフトウェアとして搭載可能にし、コスト削減と省スペース化を

両立します。

本製品は、「INTALOGIC5 Editor（開発ツール）」と、「INTALOGIC5 Run（制御ランタイム）」の

2構成からなり、インタープリタ方式の他、カスタム対応のネイティブコード方式にも対応可能です。

さらに、Linux、μITRON、VxWorks(R)、QNX(R)、Windowsなど多様なOSおよびCPUへの移植実績を誇ります。

主な機能強化

- ラダー（LD）言語からのFUN/FB呼び出しに対応ラダー言語の回路内にファンクションやファンクションブロックを直接配置可能とし、これにより、演算処理や高度な制御ロジックをシンプルに組み込み、ラダー中心の開発フローのまま高度化を実現します。- Editor機能の改善エラー一覧・詳細表示、エラー箇所へのジャンプ機能を追加。変数やOMコメントのインポート/エクスポート（CSV形式対応）、LD設計画面の拡縮操作、ウィンドウ一体化により、INTALOGIC5 Editorの操作性を強力に改善します。エラー箇所へのダイレクトジャンプ機能

CSV形式での一括データ管理

回路図の拡大・縮小が自由自在

ウィンドウ統合で切り替えの手間をゼロに

今後の開発ロードマップ

INTALOGIC5がもたらす導入メリット

- 2026年春以降：データ型拡張（多次元配列、構造体など）によるIEC61131‑3準拠の拡大。- 今後の方向性として：PLCopenXMLおよびIEC61131‑10のXML形式 への対応、割込みタスク対応など高度なデータ型仕様適合などを視野に、国際規格準拠での高度な相互運用性を実現していきます。- モーションコントロール、位置決め、各種通信など、これまでハードウェアで実現していた各種機能をプラグインソフトウエアで随時対応し提供します。

・ 機器の小型化・省スペース化：専用ハード不要により、制御機器をコンパクト化。

・ 納期の短縮化：ラダープログラムの変更のみで仕様対応が完結し、リードタイムを削減。

・ 高付加価値製品の実現：制御機能内蔵による単独運用機器、独自制御ボードの実現を支援。

株式会社アイ・エル・シーについて

株式会社アイ・エル・シーは、国内に根ざした技術力とFAシステム分野での37年以上の豊富な経験を基盤に、制御技術とITを融合したソフトウェアソリューションを提供しています。特に国内TOPシェアを誇るソフトウェアPLC「INTALOGIC5」は、プラットフォームフリーで柔軟に展開できる制御環境として、安心と高品質を両立したサービスをお届けしています。

もう一つの強みは、東日本、中日本、西日本と地域別に経験豊かなエンジニアを配置している点です。弊社商品の移植はもちろん、皆様の商品やお客様のシステム開発まで、現場に寄り添いながら支援できる体制を整えています。

【お問い合わせ先】

株式会社アイ・エル・シー

INTAconnection テクニカルセンター

TEL：082-262-7799

E‑mail：fa@ilc.co.jp

製品情報ページ： https://www.ilc.co.jp/commodity/intalogic5/