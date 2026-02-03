【東京都昭島市】イベントバーFu…で開催中の「マジック・スナック」が30回を突破

パズルポケット株式会社

パズル制作を専門に行うパズルポケット株式会社（本社：東京都立川市、代表取締役 瀧瀬明彦）が運営する、イベントバーFu…（東京都昭島市）は、毎週火曜日の夜に開催中の「マジック・スナック」が2026年2月3日で30回目を迎えました。

当イベントでは、子どもから大人までプロのマジックを至近距離で楽しみながら、お酒の割り物やソフトドリンク、駄菓子が食べ放題になります。

イベントバーFu…で開催中の「マジック・スナック」とは

毎週火曜日の19:30～23:00に開催しているイベントで、昭島市出身のプロマジシャンであるキシタカ氏がマスターを務めます。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで約1,200回のショーに出演してきた実力派のマジックを目の前で見ることができる、楽しく愉快な空間です。

昭島市で保育園や市民のイベントなどで活躍中のキシタカ氏のことを「もっと知ってもらいたい」という気持ちから、イベントバーFu…で「マジック・スナック」を始めました。

初めて至近距離でマジックを体験する人やお子様連れの方も歓迎。子どもから大人まで童心に返って楽しめるイベントとなっています。

「マジック・スナック」開催概要

▼「マジック・スナック」の様子

開催日時：毎週火曜日 19:30～23:00

場所：東京都昭島市玉川町1丁目14-3 イベントバーFu…

料金：時間チャージなし2,500円（割り物・ソフトドリンク飲み放題、駄菓子食べ放題）

パズル制作会社がイベントバーを運営する理由

当社はパズル制作を事業とする会社です。クロスワードやナンプレなどのパズルを通して、たくさんの「楽しみ」を提供してきました。

1日店長やイベントができるイベントバーFu…の運営も同様に「みんなで楽しい時間を共有したい」という気持ちから始めたものです。

大人も子どもも楽しめる居場所としての役割を担っていけたらと考えています。

会社概要

会社名：パズルポケット株式会社

代表者：瀧瀬明彦

所在地：東京都立川市柴崎町3-10-21ジャノメ立川ビル4F

事業内容：パズル問題制作、パズル問題チェック、パズル事業のコンサルティング

ホームページ：http://www.puzzlepocket.jp

電 話：042-528-6139

メール：info@puzzlepocket.jp

イベントバーFu…

所在地：東京都昭島市玉川町1丁目14-3

公式X：https://x.com/barfu10

営業日：上記公式Xにてご確認ください