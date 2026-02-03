ステムヒーラ日本橋クリニックでセイコーソリューションズの「電子同意サービス」利用開始

セイコーソリューションズ株式会社

セイコーソリューションズ株式会社（代表取締役社長：関根 淳、本社：千葉県千葉市、以下 セイコーソリューションズ）は、ステムヒーラ日本橋クリニック（院長：平林大輔 住所：東京都中央区）において、当社が提供する医療機関向けの「電子同意サービス」（コンパクトイン医療機関向けプラン）が採用され、正式な運用が開始されたことをお知らせいたします。

【導入の背景】

オンライン診療の開始にあたり、DX化の推進が検討されていました。自由診療クリニックであるため、患者の同意取得が必要となり、従来の紙による運用ではスムーズな対応が困難でした。そこで、電子同意サービスを導入し手続きの電子化を進めることで、より効率的で利便性の高い診療体制の実現が求められていました。

＜導入により期待される効果＞

・同意書取り交わしの利便性向上：

スマートフォンやタブレットPCを用いて、クラウド上で同意書の内容確認・署名が可能になることで、患者様と医療従事者双方の負担を削減し、同意取得の手続きがよりスムーズかつ効率的に行えるようになります。

・重要書類管理の効率化：

紙文書の削減により、保管スペースの有効活用が可能になります。また、事務作業の負担軽減や業務の効率化が見込まれます。

・法令遵守の強化：

タイムスタンプ付きの電子保存によって、関連法規への対応および将来的な監査への備えがより強固になります。

【ステムヒーラ日本橋クリニック 平林 大輔 院長のコメント】

当院は、「再生医療の力で、これまでの医療では届かなかった悩み（Unmet Medical Needs）に光を当てる」ことを使命としています。

エクソソーム治療をはじめとする自由診療は、患者様お一人おひとりに合わせたオーダーメイドの治療であるため、事前の十分な説明と、ご納得いただいた上での同意手続きが何よりも重要です。この度、セイコーソリューションズの「電子同意サービス」を導入したことで、これまで煩雑であった書面手続きがデジタル化され、患者様の負担が軽減されると同時に、よりセキュアな情報管理が可能となりました。

手続きが効率化された分、私たちは「患者様と向き合う対話の時間」をより多く確保できます。また、本システムは当院が進める「オンライン診療」の基盤としても不可欠なものです。今後も、最新のデジタル技術（DX）と再生医療を融合させ、「温もりのあるテクノロジー」で、より多くの方に「生きる力（Stem）」と「癒やし（Heal）」を届けるクリニックを目指してまいります。

【ステムヒーラ日本橋クリニックについて】

東京・日本橋に拠点を置く、幹細胞培養上清液（エクソソーム）を中心とした自由診療クリニックです。脳梗塞・脳出血後遺症、脳性麻痺、自閉スペクトラム症などの神経系疾患に対する治療に豊富な知見を持ち、「脳と神経の再生」をテーマに掲げています。また、その技術を応用し、慢性疲労、疼痛管理、美容・アンチエイジング等の領域へも展開しています。

「医療×IT」の融合を積極的に推進しており、独自開発の音響療法「Sound-Aid(TM)」の実

装や、生成AIを活用した診療支援システムの構築など、既存の枠にとらわれない次世代の医療モデルの構築に取り組んでいます。

所在地： 東京都中央区日本橋室町3-3-1 E.T.S.室町ビル 6階

院長 ： 平林 大輔

URL ： https://stemhealer.jp/

セイコーソリューションズは今後も、医療現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援し、患者様と医療従事者の双方にとって価値あるソリューションを提供してまいります。

医療情報電子化に向けた取り組み：

https://www.seikotrust.jp/use/medical/

セイコーソリューションズの「電子同意サービス」詳細：

https://www.seikotrust.jp/lp/medical-consent/

※本文中に記載されている製品名などは各社の登録商標または商標です。