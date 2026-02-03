全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、謎解き関連の書籍を発行する出版レーベル「SCRAP出版」より、新作書籍『天狗岳怪死事件まとめファイル -登山サークル男女6人失踪の謎-』を2026年2月25日(水)に発売することを発表いたします。★SCRAP出版 商品紹介ページ：https://scrapshuppan.com/books/tengudake/

近年、現実と虚構の境界が曖昧な「フェイクドキュメンタリー」と呼ばれる手法を用いた作品が注目を集めています。ドキュメンタリー形式で語られることで、フィクションでありながら「本当に起きた事件なのではないか」と思わせる不穏さを孕み、読者自らが謎を読み解いていく「考察」の楽しさが支持を広げています。さまざまな体験型ゲーム・イベントを手がけてきたSCRAPが放つ『天狗岳怪死事件まとめファイル -登山サークル男女6人失踪の謎-』も、そうしたフェイクドキュメンタリー小説の手法を採用しています。本書は「天狗岳怪死事件」の真相に迫る過程を、関係者の証言や各種資料をもとに、週刊誌記者がまとめた記録集となっており、最大の特徴は、取材の過程で記者が直面する数々の“違和感”を、穴埋め形式の設問として読者に提示している点。読者は「この空欄には何が入るのか」を考えながら読み進めることで、記者とともに調査を追体験していきます。謎解きの要素を明確な設問として組み込むことで、物語への没入感を一層高める構成となっています。さらに、作中に登場する新聞記事や写真などの膨大な資料は、実在のものと見紛うほどのリアリティを追求。生々しい資料の数々が、物語世界への没入を強く促します。提示された設問を通して1つ1つの違和感を解きほぐしていくうちに、事件を覆っていた霧は徐々に晴れ、やがて驚くべき真相が浮かび上がるでしょう。穴埋め形式の設問を解きながら物語に深く入り込む、これまでにない読書体験を提供する、新たなフェイクドキュメンタリー小説『天狗岳怪死事件まとめファイル -登山サークル男女6人失踪の謎-』にご期待ください。

『天狗岳怪死事件まとめファイル -登山サークル男女6人失踪の謎-』 概要

◼︎商品詳細ページhttps://scrapshuppan.com/books/tengudake/◼︎内容本書は、「天狗岳怪死事件」の真相に迫る過程を、関係者の証言や資料をもとに週刊誌記者がまとめた記録集です。事件を追う中で、記者は数々の“違和感”に直面します。その違和感は本書の中で穴埋め形式の設問として提示されており、読者は「そこに何が当てはまるのか」を考えながら読み進めることで、記者とともに調査を追体験できる構成となっています。1つ1つの違和感を解きほぐしていくうちに、事件を覆う霧は次第に晴れていき、やがて驚くべき真相が姿を現します。あなたは、その結末をどこまで予測できるでしょうか。■ストーリー天狗岳怪死事件。2024年、八ヶ岳連峰の天狗岳にて登山をしていた男女6人が不可解な死を遂げたことでそう呼ばれている。しかし警察による調査は早々に打ち切られ、ひっそりと世間の話題から消えていった。それから1年後、ある出版社に1人の男がやってくる。「この2つの新聞の事故記事、見比べて変だと思いませんか？」気になった記者は、その違和感を見つけだす。しかしその違和感は、また別の大きな違和感へとつながっていくのだった……。◼︎発売日2026年2月25日(水)◼︎販売場所［オンライン］Amazon.co.jpなどのネット書店／SCRAP GOODS SHOP（通販）・2月3日(火)：予約開始・2月25日(水)：販売※少年探偵SCRAP団（FC）団員特典付き、SCRAP GOODS SHOP（通販）にてご予約の方には、2月20日(金)より順次発送いたします。※その他ネット書店で購入の方は、発売日以降の発送となります。［店舗］全国書店 ／東京ミステリーサーカス／リアル脱出ゲーム各店／その他SCRAPイベント開催会場・2月25日(水)：販売※各店の営業時間に直接店頭にお越しいただきお求めください。※営業時間外や電話、メールでのご予約は受付けておりません。※店舗在庫によりお買い求めいただけない場合がございます。◼︎少年探偵SCRAP団（FC）団員特典『天狗岳怪死事件まとめファイル 制作ノート』（A6判／8ページ）少年探偵SCRAP団（FC）団員特典付き発送にてお買い求めの方には、『天狗岳怪死事件まとめファイル 制作ノート』を配布いたします。これだけでしか読めない、本書の制作の記録をまとめた冊子です。

◼︎早期購入特典『インスタント写真しおり』（86x54mm）全国の協力書店／東京ミステリーサーカス／リアル脱出ゲーム各店／SCRAP GOODS SHOP（通販）にてお買い求めの方には、先着で『インスタント写真しおり』を配布いたします。本書収録のインスタント写真のカラーバージョンのしおりです。※特典配布対象書店の一覧は後日商品詳細ページに掲載します。※特典はAmazon等のネット書店では配布しません。※特典はなくなり次第終了します。

◼︎価格 1,870円(税込)◼︎仕様 四六判／368ページ◼︎ISBN 978-4-86837-007-9

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉SCRAP出版ついて

2016年6月、SCRAPの出版レーベルとして設立。「5分間リアル脱出ゲーム」シリーズ、「リアル脱出ゲームブック」シリーズ、『すごいことが最後に起こる！ イラスト謎解きパズル』など、謎解き専門書籍を次々と発行し、自宅でも楽しめる濃密な体験を提供。また、2017年から始まった日本唯一の謎解き検定試験「謎検」の対策問題集も毎年発売し、好評を博している。☆「SCRAP出版」オフィシャルサイト： http://www.scrapmagazine.com/shuppan/〈SCRAP出版の既刊書籍〉