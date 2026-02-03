“シュール”な表情のお内裏様とお雛様？　遊び心があふれるキャンディとバブレッツ　全3種　PAPABUBBLEのひなまつりシリーズ　2月5日より発売

株式会社PAPABUBBLE

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」は、3月3日の「ひな祭り」に向けて、お内裏様とお雛様をモチーフにしたキャンディや、春らしい色合いのバブレッツなど、全3種の「ひなまつりシリーズ」を、2026年2月5日（木）より全国のパパブブレ店舗および公式サイト

（https://papabubble.co.jp/collections/hinamatsuri-2026(https://papabubble.co.jp/collections/hinamatsuri-2026)）にて発売いたします。

■ 伝統モチーフをパパブブレ流に！シュールな表情のお雛様が主役。

今年のキャンディは、例年とはひと味違う、パパブブレらしい遊び心を加えたデザインが特徴です。ちょっぴりシュールで個性的な表情のお内裏様とお雛様を主役にした、印象的なキャンディに仕上げました。

ぼんぼりはキャンディ全体で表現し、明るい場所にかざすと、実際のぼんぼりのようにクリア部分が光る仕様となっています。桃の花は、1粒の中に白とピンクの2種をデザインし、全体の華やかさと可愛らしさを引き立てています。

フレーバーは、女性に人気のある味わいを中心にセレクト。

中でも新作の「アップルティーソーダ」は、ティーとソーダの組み合わせにアップルを加えることで、甘さを抑えつつもお子さまでも食べやすい、さっぱりとした味わいに仕上げています。全体的にコクのある甘さのフレーバーが多いため、噛んで食感と味の広がりを楽しんでいただくのがおすすめです。

また、お内裏様とお雛様を棒付きキャンディとしてセットにした商品もご用意しました。

写真撮影やひな祭りの演出としてもお楽しみいただけます。



・ひなまつりミックス 税込み価格：740円

・ひなまつりロリポップセット（お内裏様：マスカット、お雛様：あまおう） 税込み価格：1,300円

■ 節句の華やぎをグミで味わう、ひなまつり限定バブレッツ

毎年好評の、春のやわらかな色合いをそのまま閉じこめた、ひな祭り限定のバブレッツです。

梅の花・お団子・菱餅といったひな祭りのモチーフを、ポップすぎず、大人も手に取りやすいデザインで表現しました。節句ならではの華やぎを、食べるたびにふわっと感じられるよう、全体をパステル調の色合いでまとめています。

可愛らしいモチーフは、テーブルや棚に置くだけで「ミニひな飾り」としても楽しめるほか、お祝いシーンの写真小物としても映えるため、SNS用の撮影や季節感のある手土産としてもおすすめです。

・ひなまつりバブレッツ 税込み価格：1,600円

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

