大阪万博、空を舞う太陽光パネル。EUREKAが大型ドローンによる「空中回収」で建設業界の常識を打破

EUREKA株式会社(https://web.eureka-jp.design/)（本社：東京都中央区、以下EUREKA）は、大阪万博、中東大手国家パビリオンに設置された約250枚の太陽光パネルを、大型ウィンチ付きドローンを用いて空輸・回収することに成功。建設現場における大型ドローンによる資材運搬は日本初の試みであり、従来の手法では不可能とされた「工期短縮」「コスト削減」「安全性確保」のすべてを、カーボンニュートラルな手法で実現しました。

空を舞う太陽光パネル

■ 背景：立ちはだかる「複雑な構造」と「迫る工期」の壁

舞台となったのは、伝統的な都市構造を模した、高さの異なる十数棟の建物が入り組む中東国家のパビリオンです。 屋上に分散設置された約250枚の太陽光パネルを回収するには、本来であれば各棟に足場を組み上げる必要がありました。しかし、隣接するパビリオンの解体作業が同時進行する過密な現場状況下では、足場の設置は多大な予算と工期を要し、作業員の安全確保も極めて困難な状況にありました。

■ 挑戦：ドローンによる「空中輸送」という最適解

この難題に対し、EUREKAは「地上からのアプローチ」を捨て、「空からのアプローチ」を選択。

太陽光パネル回収の作業工程を大きく削減することができました。

革新的な工法

1枚約23kgのパネルを大型ドローンで吊り上げ、クレーンが届くエリアまで直接空輸。

驚異的な効率化

足場の組み付けを一切不要とし、わずか2日間という短期間で全ての回収を完遂。

QCDSEの完遂

建設・製造業の5大管理基準（品質・原価・工期・安全・環境）を高い次元で両立。

本プロジェクトは、国土交通省の厳格な許可のもと、プロジェクト主幹であるイタリアのグローバル建設会社 RIMOND JAPAN様の承認をいただき、株式会社スカイシーカー、エイム合同会社との強固なパートナーシップにより実現しました。

DJI AGRAS T30 & プロジェクトチームのメンバー

■ 持続可能な未来へ：CO2排出ゼロの現場管理

大阪万博のコンセプトである「未来社会の実験場」を体現すべく、本プロジェクトでは環境負荷の低減にも徹底してこだわりました。 ドローンの電源管理には、先端技術である「半固体蓄電池」(https://web.eureka-jp.design/portable-power/)を採用した大容量ポータブル蓄電池（SuperBaseV）を使用。200V急速充電による電源マネジメントを行い作業工程の短縮。さらにCO2排出ゼロのカーボンニュートラルを達成しました。

安全性が高い半個体蓄電池SuperBaseVによる200V急速充電管理。

■ 代表者コメント

RIMOND JAPAN株式会社 CEO Mert Cek (メルト チェキ）様

“RIMOND would like to express its appreciation for the services provided by EUREKA. EUREKA supplied a complete power solution-including a solar system, batteries, generator, cubicle, and UPS system-on a rental basis, all of which were delivered in excellent condition and of very high quality.

Throughout the entire process, EUREKA demonstrated a high level of professionalism and responsiveness. Their support was particularly strong during the pre-contract phase, continued seamlessly after contract execution, and remained thorough and efficient during the removal process. We especially valued the innovative methods they implemented for the removal of the solar panels, which reflected both technical expertise and careful consideration of site conditions.

EUREKA’s open-minded and flexible approach to working with foreign companies was a significant advantage and greatly facilitated smooth communication and collaboration. Overall, we are very grateful for their support and assistance and highly value the positive working relationship established during this project.”

（和訳）

「RIMONDは、EUREKAが提供したサービスに対し感謝の意を表します。EUREKAは太陽光システム、バッテリー、発電機、キュービクル、UPSシステムを含む完全な電源ソリューションをレンタルベースで供給し、これら全てが極めて良好な状態で納品され、非常に高品質でした。

全プロセスを通じ、EUREKAは高い専門性と迅速な対応力を示しました。契約前段階における支援は特に手厚く、契約締結後も途切れることなく継続され、撤去作業においても徹底的かつ効率的な対応を維持しました。特に評価すべきは、太陽光パネル撤去時に採用された革新的な手法は、技術的専門性と現場状況への細やかな配慮が反映されていました。

EUREKAが外国企業との協業において示した柔軟かつオープンな姿勢は大きな強みであり、円滑な意思疎通と協働を大いに促進しました。総じて、彼らの支援と協力に深く感謝するとともに、本プロジェクトを通じて築かれた良好な業務関係を高く評価しております。」

EUREKA株式会社 CEO John Herald Chong（ジョン ヘラルド チョング）

「今回のプロジェクトの成功は、単なる一企業の成果ではなく、日本の建設業界における『新たな時代の幕開け』を象徴するものだと確信しています。当初、複雑に入り組んだパビリオンの構造を前に、多くの関係者が頭を抱えていました。しかし、私たちは『サステナブルであること』と『効率的であること』は両立できるはずだと信じ、ドローン空輸という答えに辿り着きました。

現場でドローンがパネルを運び去る光景を、隣接する他国パビリオンの業者の方々が驚きを持って見つめていた姿が印象的です。私たちはこれからも、世界標準の技術と日本品質を融合させ、災害対策や再生可能エネルギーの普及を通じて、人々の生活に『安心・安全・便利』を届ける使命を果たしてまいります。」

■ EUREKA株式会社について

「サスティナブル」を理念に掲げ、設計・設置から撤去まで一貫したレンタルサービスを提供。特にテレビ中継や国際イベントに不可欠な「瞬断を許さない仮設電源ソリューション」(https://web.eureka-jp.design/concierge/)に強みを持ち、HVO燃料や半固体蓄電池などの先端技術を用いたカーボンニュートラルな電源供給を推進しています。

