パノラマビジョン、Apple子会社「Claris」のパートナーおよびリセラーに認定 ｜ ローコード開発市場の拡大を背景に、企業の「自走するDX」を支援

パノラマビジョン株式会社

パノラマビジョン株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役：伊東 岳）は、Claris International Inc.（Apple子会社）が提供する公式パートナープログラムにおいて、Claris Partner および Claris Partner Reseller に正式認定されましたことをお知らせいたします。

本認定により、当社は Claris FileMaker(R) を用いたカスタムAppの開発・内製化支援に加え、正規ライセンスの販売・提案までを一貫して行う体制を整えました。導入計画の策定から運用後のサポートまでをワンストップで提供し、お客様のDX推進を強力にバックアップいたします。

■ 背景：拡大を続けるローコード開発市場と「内製化」へのシフト

株式会社アイ・ティ・アール（ITR）が2025年2月に発表した最新調査（※1）によると、国内のローコード／ノーコード開発市場は極めて強い成長トレンドにあります。2023年度の市場規模は前年度比14.5%増と大きく伸長しており、2024年度以降も二桁成長が続くと予測されています。

特筆すべきは将来の成長性です。同市場は2028年度には2023年度の約1.8倍の規模にまで拡大すると予測されており、一過性のブームではなく、企業の標準的な開発手法として定着しつつあります。

背景には、深刻なIT人材不足を背景とした「システム開発の内製化」への強いニーズがあります。さらに昨今では、生成AIと連携したツールの登場により、開発効率は劇的に向上しています。パノラマビジョンは、この拡大し続ける市場環境において、企業の「自律的な成長」を支える伴走型パートナーとしての役割をさらに強化してまいります。

※1 出典：ITRプレスリリース（2025年2月6日）

（参照URL：https://www.itr.co.jp/topics/pr-20250206-1）

■ 認定の概要：Claris Partner および Claris Partner Reseller とは

■ Claris FileMaker について

- Claris PartnerClaris FileMakerをはじめとするClarisプラットフォームを活用したソリューションを提供し、ビジネスのワークフロー改善や生産性向上を支援する専門企業。最新のClaris 認定技術者が在籍し、Clarisによる厳格な技術審査を通過した公式パートナー。受託開発から内製化支援まで、確かな技術力に基づいたサービスを提供。- Claris Partner ResellerClarisパートナーの中でも、正規ライセンスの再販資格を持つパートナー。開発の実務とライセンス制度の双方に精通した専門家が、お客様の利用環境に合わせた最適なライセンス構成を提案。導入から更新管理までをワンストップで提供し、事務負担の軽減とコスト最適化を実現。デバイスを問わず、現場のニーズに合わせた最適なインターフェースを構築可能

Apple子会社のClaris International Inc.が提供する、40年以上の歴史を持つ世界的なローコード開発プラットフォーム。国内では日経225企業の86%以上で利活用されており、業種・規模を問わず多くの企業で標準的な業務基盤として採用。

iPhone、iPad、Windows、Mac、Webのすべてで動作する独自の業務アプリを短期間で構築・展開することができ、現場のニーズに合わせた柔軟な改善を実現できる。

また、IoT、AI といった先進的なテクノロジーに対応し、さまざまなアプリケーションおよび Web サービスとも連携でき、高速開発が可能なことから、「 限界のないローコード 」としてプロの開発者にも選ばれている。

< Claris FileMaker 紹介ページ >

https://www.claris.com/ja/filemaker

■ システム導入を「ゴール」ではなく、自ら成長し続けるための「スタート」に

パノラマビジョンは、Claris FileMaker を単なる開発ツールではなく、現場主導で業務を変革し、継続的に改善していくための「DXプラットフォーム」と位置づけています。導入をきっかけに、現場が自らの手で業務をより良く変えていく「自走力」を養うことこそが、真のDXであると考えています。

- 「課題の言語化」から始まる、変革のきっかけづくり開発そのものを目的とせず、まずは業務フローの棚卸しと課題の言語化を徹底。対話を通じて現場の「本当の困りごと」を可視化し、誰もがスムーズに新しい仕組みに馴染める環境を整えることで、組織が変化するための確かな「きっかけ」を創出。- 「自ら育て、改善できる」ための自走力支援将来の内製化を見据えた柔軟なシステム構成を提案。開発プロセスをオープンにし、設計思想や技術を惜しみなく共有することで、お客様自身が現場のニーズに合わせてスピーディーにシステムを改善していける「自走する力」を共に養う。- 認定パートナーによる、持続的な成長への伴走最新のClaris 認定技術者が在籍する公式パートナーとして、フル受託開発から内製化の伴走まで柔軟に対応 。また、正規リセラーとして技術・費用の両面から最適解を提示し、ライセンス構成の提案から導入後の改善までをワンストップでサポート。

< 関連情報 >

パノラマビジョン株式会社｜FileMakerソリューション事業

https://panoramavision.co.jp/services/

■ 代表取締役 伊東 岳 コメント

Claris FileMakerは、現場の声を即座に形にできる強力なツールです。私たちは、世界中のビジネス現場で実証されてきた『成功体験』を地元大分県の企業様へ最適化し、お客様自身がシステムを使いこなし、育てていける状態を目指して伴走しています。

まずはこの大分から、そして九州、全国へと、自走できる強い組織を広げていきたいと考えています。

■ 会社概要

会社名：パノラマビジョン株式会社

所在地：大分県大分市王子南町5-27 ユナイテッドクリエーションビル305

代表者：代表取締役 伊東 岳

事業内容：Claris FileMakerによるシステム開発・内製化支援、Claris製品のライセンス提供、クリエイティブ事業（Web・デザイン等）

< コーポレートサイト >

https://panoramavision.co.jp