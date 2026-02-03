2026年3月2日（月）の開館まであと1カ月！「豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館」展示パース図を公開

秀長さんプロジェクト推進協議会

2026年1月放送開始の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を契機に、奈良県大和郡山市にて「豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館」を2026年3月2日（月）に開館いたします。「大河ドラマ館」は、主人公・豊臣秀長の生誕日を開館日に設定し、来年1月22日（秀長の命日）までの期間限定で、秀長が城主として過ごした郡山城の近くにオープン。

開館まであと約1カ月となるこのたび、大河ドラマの世界観を存分に味わい、郡山城の出土品にも触れられる「大河ドラマ館」の展示パース図を公開いたしました。主演・仲野太賀さんのウエルカムメッセージをはじめ、衣装・小道具や特集パネル、キャスト・スタッフへの独自インタビューとメイキング映像でお届けするスペシャル映像、さらには秀長ゆかりの城下町を巡る映像など、当館ならではの魅力が詰まった展示の見どころをご紹介します。

開館まであと1カ月！「豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館」

2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を契機に、奈良県大和郡山市のDMG MORI やまと郡山城ホールにて「豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館」を開館します。

館内入口付近では、主演・仲野太賀さんによるウエルカムメッセージ映像を上映。館内を進むと、ドラマで使用された衣装や小道具の展示をはじめ、キャストが作品に込めた想いを紹介する登場人物パネルや人物相関図、豪華キャスト陣による直筆メッセージ・サインなど、ドラマの世界観を存分に体感できるコンテンツを展開します。さらに、フォトスポットとしてドラマ登場人物の全身パネルを展示。登場人物と並んで記念撮影をお楽しみいただけます。4Kシアターエリアでは、キャスト・スタッフへの独自インタビューをお届けする、当館でしか見られない特別映像や、郡山城で城主として過ごした秀長にまつわる市内の史跡紹介映像を上映します。そのほか、郡山城跡からの出土品も展示。来館後に実際にまちを巡りたくなるような演出を通して、ドラマの世界観と大和郡山の魅力を重ね合わせてお楽しみいただけます。

「豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館」展示コンテンツ

１. プロローグ

大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公・豊臣秀長を演じる仲野太賀さんによるウエルカムメッセージが来館者をお迎えします。「大河ドラマ館」に入館すると同時に、大河ドラマの世界観を感じていただけます。

２. ドラマ展示ゾーン

番組の「衣装・小道具」「登場人物紹介パネル」「人物相関図」、キャストの直筆メッセージが入った「サイン色紙展示」のほか、歴史専門家が、当時の時代背景から解き明かされる豊臣秀長の人物像を分かりやすく紹介する「特集パネル」、来館者が、登場人物の全身パネルと一緒に記念撮影をして楽しむことができる「フォトスポット」をご用意しております。

３. 4Kシアター

キャスト・スタッフへの独自インタビューやメイキング映像など当館でしか見られないスペシャル映像、そして、大和郡山市に現存する豊臣秀長ゆかりの地を巡る史跡紹介映像を上映します。

４. 郡山歴史展示ゾーン

豊臣秀長とゆかりが深い郡山城。郡山城跡から実際に出土した品々を展示します。

５. エピローグ

大和郡山市内にある秀長ゆかりの地を紹介します。大河ドラマの世界観を楽しんだ後に、大和郡山市内にあるゆかりのスポットを巡ると、入館前と違う見え方で各スポットを味わえます。

■「豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館」概要

展示名称 豊臣兄弟！ 大和郡山 大河ドラマ館

開催期間 2026年3月2日（月）～2027年1月22日（金）

開館時間 10:00～17:00（最終入場16:30）

休館日年末年始 2026年12月28日（月）～2027年1月4日（月）

※施設の点検日など、主催者の都合により開館日・時間が予告なく変更になる場合があります。

開催場所 DMG MORI やまと郡山城ホール 1階 展示室

主催 秀長さんプロジェクト推進協議会

入館料 個人：大人600円、小人（小中学生）300円

団体（15人以上）：大人500円、小人（小中学生）250円

※身体障害者手帳、療育手帳（愛の手帳）、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、特定医療費（指定難病）受給者証、登録者証（指定難病）、小児慢性特定疾病医療受給者証所持の方および付添いの方1名は無料です。

■メディア内覧会・オープニングセレモニー 概要

開館初日となる3/2（月）には、メディア向けのオープニングセレモニーおよび内覧会を行います。

開催日時 3/2（月）12:00～

開催場所 やまと郡山城ホール正面入り口前

タイムスケジュール 12:00～13:30 メディア内覧会

13:30～14:00 オープニングセレモニー

■大和郡山市について

奈良県北西部に位置する大和郡山市は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が郡山城主としてまちづくりを行った歴史を持つ、城下町の風情が色濃く残るまちです。郡山城跡は「日本さくら名所100選」(公益財団法人日本さくらの会選定)にも選ばれており、春には「お城まつり」で多くの観光客が訪れます。また、大和郡山市は全国的にも有名な金魚のまちとして知られています。江戸時代から続く金魚養殖は現在も市の代表的な産業であり、夏には「全国金魚すくい選手権大会」が開催され、全国から愛好家が集います。

市内には由緒ある寺社や町家、商家の町並みが残り、歴史と文化を体感できるスポットが点在しています。近鉄郡山駅やJR郡山駅からのアクセスも良好で、京都や大阪から日帰りで訪れることが可能です。

