株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、「アートってよくわからない」「美術館の楽しみ方がわからない」といったアートへの疑問に答え、アートの見方や考え方がわかる1冊『小学生からはじめる アート入門』（奥本素子 著、あけたらしろめ イラスト）を2026年2月6日に刊行します。

「アートがわからない」と思ったら読んでほしい１冊！

「アートってよくわからない」「美術館の楽しみ方がわからない」そんなアートへの疑問に答え、アートの見方や考え方がわかる1冊です！本書では、古代から現代アートまでの主要な作品、作家を厳選して紹介。また、「アート作品ってどうしてこんなに値段が高いの？」など、アートにおけるそもそもの疑問にも答えていきます。各章の冒頭には、「アートを知るマンガ」を掲載しているので、楽しく読みながらアートを理解することができます。「びじゅチューン！」でおなじみの井上涼さんをはじめ、阿部乳坊さん、藤井光さんといった国内外で活躍するアーティストの貴重なインタビューも収録。現代アーティストが、アートの楽しさ、魅力、仕事について語っています！また、近年、アートの見方や考え方は、「アート思考」として再評価されています。 既存の枠にとらわれず、自由に発想し、自分なりの問いを立てて考える――こうした力は、複雑な問題が多い現代において、重要視されているのです。本書では、美術史をふまえた作品の見方とともに、「アート思考」の考え方についてもやさしく紹介します。親子で一緒に楽しみながら、美術に触れ、対話し、自由な発想力を育てる――そんな体験のきっかけとなる１冊です。

掲載している主なアーティスト

ジャクソン・ポロック、パウル・クレー、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ピカソ、カラヴァッジオ、フェルメール、ドラクロワ、モネ、セザンヌ、ゴッホ、モンドリアン、狩野永徳、葛飾北斎、長谷川等伯、伊藤若冲、歌川広重、東洲斎写楽、草間彌生、中谷芙二子、藤井光、久野志乃、平川紀道、鈴木泰人、上村洋一、阿部乳坊、井上涼、AKI INOMATA

サンプルページ

もくじ

第1章 アートの「なぜ？」に答える！アートを知るマンガ① 1 アート作品はどうして値段が高い？ 2 「子どもっぽい絵」はなぜすごい？ 3 アートってどうして大切なの？ 4 「アート思考」ってなんのこと？ 5 アーティストってどんな仕事？ 6 アートがわかりにくいのはなぜ？ 7 アートは考える力をのばす？ 8 美術館がつかれるのはなぜ？ 9 絵はどうやって見たらいい？ 10 美術館でおしゃべりしていいの？ Column1日本の主なおすすめ美術館第2章 アートの見方のヒントを知ろうアートを知るマンガ② 1 アートは楽しむものじゃなかった？ 2 昔の彫刻はどうしてムキムキ？ 3 だまし絵は昔からあった？ 4 なぜキリスト教のアートが多い？ 5 漫画の原点は８００年前にあった？ 6 「モナ・リザ」はどうして世界一有名？ 7 ダ・ヴィンチは発明家だった？ 8 「あるある」を楽しむ絵もあった？ 9 「スポットライト」を発明した絵がある？ 10 日本にド派手な絵が多いのはなぜ？ 11 江戸時代の絵の流派を見てみよう12 江戸には破天荒な画家もいた！ 13 江戸では「推し」の絵が流行った？ 14 着物の柄には意味がある？ 15 絵はニュースを伝えるものだった？ 井上涼さんにアートの楽しさを聞いてみた！ 第3章 技術革新でアートが激変！アートを知るマンガ③ 1 「遠近法」は大発見だった？ 2 フェルメールの絵はなぜ同じ部屋？ 3 チューブ絵の具は大発明だった？ 4 日本の絵が世界に衝撃を与えた？ 5 日本も西洋のマネをしていた？ 6 写真の登場でアートが激変？ 7 貧乏な画家たちのたまり場があった？ 8 「ゲルニカ」はなにを描いている？ 9 抽象画ってなんなの？ Column2顕微鏡の誕生とアートの関係第4章 現代アートってなに？アートを知るマンガ④ 1 現代アートのはじまりは便器？ 2 アートと科学の融合はすごい？ 3 動物と作るアートってなに？ 4 体験できるアートがある？ 5 落書きもアートなの？ 6 コンピューターは宇宙人？ Column3バイオテクノロジーとアート第5章 アートの力をのばすワークシートアートを知るマンガ⑤ 1 アートな塗り絵をしてみよう2 モノを並べて自分の世界を作ろう！3 ３つの点をつなげてみよう4 借景を楽しもう5 変な言葉を作ろう6 ひとつのテーマで写真を撮ろう！7 100年後の絵日記を描いてみよう

プロフィール

【著者】奥本素子（おくもと・もとこ）北海道大学准教授。科学技術コミュニケーション教育研究部門 CoSTEP部門長。博士（学術）。専門は教育工学、科学教育、博物館学。博物館やサイエンスコミュニケーションをテーマに、日常の中から学ぶインフォーマルラーニングを研究している。【イラスト・マンガ】あけたらしろめモノクロ画家・デザイナー・2児の父。2011年多摩美術大学プロダクトデザイン専攻卒。2013年から作家活動をはじめる。2020年より札幌に拠点を移す。目標は世界のこどもに愛される絵本をつくること。将来の夢は美術館をつくること。

書誌情報

書名：『小学生からはじめる アート入門』ISBN：978-4-86255-788-9著者：奥本素子（北海道大学准教授）イラスト・マンガ：あけたらしろめページ数：144P判型：A5判定価：1,760円（本体1,600円＋税）発売日：2026年2月6日出版社：カンゼン商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10158753.html

【この件に関する問い合わせ先】

https://www.amazon.co.jp/dp/4862557880https://books.rakuten.co.jp/rb/18479944/

株式会社カンゼン宣伝プロモーション部担当：伊藤真TEL：03-5295-7723MAIL：ito@kanzen.jp