株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区 / 総本店：東京都目黒区自由が丘）は、「旬のおいしさを贅沢に味わう」をコンセプトに旬のフルーツや野菜を使用した「贅沢“旬”大福」を各月、期間限定で販売いたします。2月は『ショコラ苺大福（1個324円(税込)・常温販売・下部に詳細記載）』に加え、つややかな濃紅色の果皮と上品な甘み、フルーティーな香りが特徴の静岡県オリジナル品種いちご「きらぴ香」を贅沢に一粒使用した『極み果実大福 静岡県産きらぴ香（1個432円(税込)・常温販売）』が新登場。東京・自由が丘にある総本店をはじめ直販17店舗（東京・神奈川）にて数量限定にて2月金・土・日・祝の11日間のみ販売いたします。一粒まるごときらぴ香を大福に挟むことで、果汁感と香りが際立ち、やわらかな滋賀県産羽二重餅と、白州名水を使用した甘さ控えめの粒あんが、きらぴ香本来の香りと上品な甘みを引き立てます。贈り物にも自分へのご褒美にもふさわしい特別な一品です。“極み”の名にふさわしい、果実大福をぜひお楽しみください。商品紹介WEBページ：https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1765520411-127428&p=1&ca=4

商品情報

【商品名】極み果実大福 静岡県産きらぴ香【価格】1個 432円(税込)【販売期間】2月週末＆祝日（金・土・日・祝）限定 (2月6～8日/11日/13～15日/20～23日 計11日間)【特定原材料(8品目)】特定原材料8品目に該当なし【カロリー】1個あたり176㎉ 【販売店舗】亀屋万年堂 直販17店舗 ※商品の性質上オンラインショップでは販売しておりません。 ※数量限定の商品です。売り切れの場合はご容赦ください。

静岡県オリジナル品種いちご「きらぴ香」

静岡県生まれの「きらぴ香」は、「きらきらした宝石のような輝き」と「品の良い甘みと香り」が特徴です。濃い赤色のつやつやした果皮と、甘くて酸味が少ない上品な味わいで、「紅ほっぺ」や「章姫」の血を引く、静岡県の新しいブランドいちごとして人気を集めています。

期間限定『ショコラ苺大福』も好評販売中

2月は濃厚なチョコレートの味わい×静岡県産紅ほっぺを使用した「ショコラ苺大福」もご用意しております。きらぴ香と紅ほっぺ、味わいの個性を食べ比べていただける特別な機会です。

【商品名】ショコラ苺大福静岡県産紅ほっぺをベルギー産チョコレートを使用した濃厚なショコラ餡とコク深いビターな味わいのショコラ餅で包んだ、普段和菓子を食べない方にもぜひ食べて欲しい！和と洋が融合したバレンタインにもおすすめの贅沢フルーツ大福です。

【価格】1個 324円(税込)【販売期間】2月1日(日)～2月28日(土)【特定原材料(8品目)】乳【カロリー】1個あたり178㎉ 【販売店舗】亀屋万年堂 直販17店舗

会社情報

【会社名】株式会社亀屋万年堂【創業】昭和13年12月18日【資本金】2600万【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地【社員数】390名【事業内容】和洋菓子製造・販売【店舗】東京・神奈川17店舗【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。

