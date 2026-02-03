三井住友カード×CCCMKホールディングス　「東京ポイント⇒Vポイント交換＆VポイントPayアプリ利用でもれなく10％還元キャンペーン」を実施

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）とCCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則）は、2026年2月16日（月）から2026年5月15日（金）にかけて、「東京ポイント⇒Vポイント交換＆VポイントPayアプリ利用でもれなく10％還元キャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンでは東京ポイントをVポイントに交換のうえ、VポイントPayアプリでV会員番号とSMBCグループのID連携を行い、店頭でスマホのタッチ決済をご利用いただくと、ご利用金額の10％分のVポイント（特典上限1,100pt）を還元いたします。

三井住友カード株式会社

2026年2月16日から開始されるお得なキャンペーンに向けて、ぜひ参加条件をご確認ください。

キャンペーン概要

１．キャンペーン名称

東京ポイント⇒Vポイント交換＆VポイントPayアプリ利用でもれなく10％還元キャンペーン

２．期間

2026年2月16日（月)～5月15日（金)

３．条件

下記（1）～（3）をすべて達成すること

（1）東京ポイントからVポイントにポイント交換をする（100pt以上）

（2）VポイントPayアプリでV会員番号とSMBCグループのID連携を行う

（VポイントとVポイントPayアプリを紐づける）

（3）VポイントPayアプリでスマホのタッチ決済を行う

※2022年9月以降にVポイントPayアプリをダウンロードした方が対象です。

※iDでのご利用は対象となりません。

※（1）、（2）、（3）の順序は問いません。

※（2）は期間前に達成していても対象となります。

４．特典

期間中の合計ご利用金額（税込）の10%分のVポイントをプレゼント（上限1,100pt）

※10％の内訳は、通常ポイント0.5％＋当キャンペーン特典9.5％となります。

※iDでのご利用は当キャンペーンの対象となりません。

※セルフレジなどで「Apple Pay」ボタンを選択された場合はiDでのお支払いとなるため、「クレジットカード」をお選びください。

※対象カードを登録したバーコードなどのスマホ決済アプリのご利用分や、ネットショッピング、配達サービスなどのご利用は対象となりません。

※特典として付与されるVポイントは「東京ポイント交換キャンペーン特典」と表示されます。

※特典付与は本会員お1人さまにつき1回までとなります。

※当キャンペーン特典付与は2026年7月末頃を予定しております。

※特典付与通知は、特典の付与をもって代えさせていただきます。

※期間中の返品は合計額から減算いたします。

※Oliveの「ポイント払いモード」でのスマホのタッチ決済（iDでのご利用を除く）も特典付与の対象になります。

キャンペーンページ

キャンペーン詳細は以下のページよりご確認ください。（2月9日10時公開予定）

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224304.jsp?dk=sp_083_0019173

※ご利用前に必ず条件・詳細をご確認ください。

三井住友カードはキャッシュレスのリーディングカンパニーとして、キャッシュレスならではの安心・安全と利便性を提供し、様々なシーンで皆さまのサポートができるよう努めてまいります。