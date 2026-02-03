【新発売】老舗料亭・下鴨茶寮の西京焼きが装い新たに登場

株式会社下鴨茶寮下鴨茶寮 料亭の西京焼き 銀だら

安政三年（1856年）創業、今年で170年を迎える京都の料亭・下鴨茶寮は、従来「西京漬け」として展開してきた商品を改良し、電子レンジで温めるだけでお召し上がりいただける新仕様の「西京焼き」として、新たに発売いたしました。

本商品は現在、松坂屋名古屋店での期間限定出店にて展開しているほか、下鴨茶寮公式オンラインショップにて、通年でお求めいただけるようになりました。

家庭での食事はもちろん、用途に応じた包装仕様により、贈答用としてもご利用いただけます。

【なぜ西京焼きは、今もなお愛され続けているのか】

下鴨茶寮 料亭の西京焼き

西京焼きは、同じ料理でありながら、関東と関西で異なる受け取られ方をしてきました。

関西では日々の食卓に寄り添う惣菜として、一方で関東では「料亭の味」として特別な存在として親しまれることの多い料理です。

創業170年の下鴨茶寮は、西京焼きを単なる定番料理としてではなく、料理が時代や地域の中でどのように受け取られ、親しまれてきたかという背景とともに見つめてきました。

こうした文化的な違いこそが、西京焼きを一つの完成形に留めることなく、時代に合わせて姿を変えながら受け継がれてきた理由のひとつだと考えています。

【170年受け継がれてきた、仕立ての技】

下鴨茶寮 料亭の西京焼き（12切）

下鴨茶寮が大切にしてきたのは、魚の脂の乗り方や身質、季節ごとの状態を見極め、その時々に最もふさわしい仕立てを導き出すことです。

味噌床の配合や漬けの加減もまた、170年という時間の中で磨かれてきた技の積み重ね。

魚種や素材の状態に合わせて味噌床を調整し、現代の食卓や贈答の場面にも自然に馴染む一品として仕立てています。

【現代の暮らしに寄り添う、新しい西京焼き】

今回、下鴨茶寮では、焼き加減の見極めが難しいとされる西京焼きを、電子レンジで温めるだけでお召し上がりいただける仕様へと改良しました。

忙しい日の一品としてはもちろん、お弁当のおかずとしても使いやすく、料亭の味を日常の中で気軽に楽しめる点も特長のひとつです。

【総料理長コメント】

下鴨茶寮 総料理長・本山直隆

西京焼きは、決まった味を再現する料理ではなく、その日の魚の状態や季節に向き合いながら、

いま一番おいしいかたちへと仕立てていく料理だと思っています。

170年という時間の中で大切にしてきたのは、技法そのものよりも、素材を見極める姿勢です。

その積み重ねが、今の西京焼きにつながっています。

【商品情報（包装仕様含む）】

下鴨茶寮「料亭の西京焼き」

新たに発売した下鴨茶寮の西京焼きは、用途に合わせて複数のセットをご用意しております。

ご自宅用としてはもちろん、贈答用としてもお使いいただける包装仕様です。

料亭の西京焼き 12切

料亭の西京焼き 6切

料亭の西京焼き 4切

・料亭の西京焼き 12切セット（木箱入り）

https://shop.shimogamosaryo.co.jp/products/saikyouyaki_12

・料亭の西京焼き 6切セット（木箱入り）

https://shop.shimogamosaryo.co.jp/products/saikyouyaki_6

・料亭の西京焼き 4切セット（化粧箱入り）

https://shop.shimogamosaryo.co.jp/products/saikyouyaki_4

【店舗・出店情報】

期間限定出店（催事）

松坂屋名古屋店 催事出店

期間：2026年1月28日（水）～2月10日（火）

※下鴨茶寮の商品は、公式オンラインショップにて通年お求めいただけます。