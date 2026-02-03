ビートレンド株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭、以下 ビートレンド)は、当社が提供するCRMプラットフォーム『betrend』の外部連携プログラム『betrend connect』を通じて、株式会社アカカベ(本社：大阪府大東市、代表取締役社長：皆川 友範、以下 アカカベ)が運営する公式アプリに、複数の小売公式アプリを横断して広告配信が可能なリテールメディアプラットフォーム『ARUTANA(アルタナ)』との連携を開始したことをお知らせします。





アカカベ公式アプリ・ARUTANA・betrendの連携図





■導入背景

近年、購買データや会員基盤を活用した“リテールメディア”への注目が高まっていますが、ECや一部の大手小売を中心に活用が進む一方、来店頻度が高く、日用品・ヘルスケア・ビューティなどメーカー広告ニーズの高い商品を扱うドラッグストア業態においては、具体的な実装事例はまだ限定的です。





アカカベでは、公式アプリを会員証やクーポン配信にとどまらない形で活用し、顧客体験の向上とメーカーとの新たな接点創出を両立する仕組みを検討していましたが、自社単独で広告配信基盤を構築・運用することは負荷が高く、いかに既存運用を活かしながら実現するかが課題となっていました。









■ビートレンドによる支援内容

ビートレンドは、CRMプラットフォーム『betrend』と、外部サービスとの連携を可能にする『betrend connect』を通じて、アカカベ公式アプリとリテールメディアプラットフォーム『ARUTANA』の連携を支援しました。





これにより、アカカベ公式アプリでは以下のような活用が可能となります。

● アプリ内広告枠を活用した、メーカー向け広告配信の本格運用

● 来店頻度が高い会員層に対する、購買文脈に即した広告訴求

● 化粧品・日用品・ヘルスケアなど、ドラッグストア特性を活かした多角的な広告展開

● レジ連携による“クーポン利用データ”の可視化と、販促効果の正確な把握





本件は、『betrend connect』を基盤とすることで、既存のアプリ運用を大きく変更することなく、リテールメディア活用を短期間で実装できる点が特長です。









■今後の展望

ビートレンドは今後、アカカベ公式アプリにおける広告・販促施策のさらなる高度化を支援するとともに、『betrend connect』を通じて、ドラッグストアをはじめとした他小売業態へのリテールメディア活用の横展開を進めてまいります。





こうした取り組みを通じて、当社は小売企業の公式アプリを起点とした顧客接点の高度化と、新たな価値創出を支援してまいります。









■『アカカベ』公式アプリ

料金 ： 無料

Android／iOS： http://advs.jp/cp/appredir/akakabe









■株式会社アカカベについて

株式会社アカカベは、大阪府を中心にドラッグストア・調剤薬局を展開し、地域の健康・美容・生活を統合的にサポートするヘルスケアプラットフォームを提供しています。1954年の創業以来、時代の変化に即した店舗運営を行い、現在は管理栄養士による相談会や介護事業など、予防医療から生活支援に至るまで幅広く展開。徹底した法令遵守と安全な管理体制を構築することで、地域住民に寄り添った信頼性の高いサービス提供に努めています。

ウェブサイト： https://www.akakabe.com/









■リテールメディアプラットフォーム『ARUTANA』について

ARUTANAとは、株式会社DearOneが運営するリテールメディアプラットフォームです。リテール企業公式アプリをアドネットワーク化することで、横断的な広告配信を実現します。広告主はARUTANAへ広告出稿するだけで、ドラッグストア、スーパーマーケット、ホームセンターなど複数のリテール公式アプリに一斉に広告配信が可能です。リテール公式アプリは75％が店舗内で起動されるため、購買意欲の高い消費者に対して直接訴求することが可能で、高いコンバージョン率、投資対効果が見込めます。

ウェブサイト： https://www.dearone.io/arutana/









■スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。





『betrend』サービス紹介動画 ： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画： https://youtu.be/tb8FAwCEY74

サービスサイト ： https://www.betrend.com/service









■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。

ウェブサイト： https://www.betrend.com/









※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。