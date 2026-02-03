Surpass、ワイヤードビーンズとの業務提携により地域企業のDX推進を強化

株式会社Surpass

株式会社Surpass（本社：東京都品川区、代表取締役：石原 亮子、以下「Surpass」）は、地域企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進を強化するため、株式会社ワイヤードビーンズ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：三輪 寛、以下「ワイヤードビーンズ」）と業務提携契約を締結しました。

■本提携の背景と目的

地域企業では人材不足や業務効率化の遅れが大きな経営課題となり、DX推進は避けて通れないテーマとなっています。しかし、システムの初期構築にとどまり、運用・定着に課題を抱えるケースも少なくありません。

本提携を通じて両社は、セールスフォース・ジャパンが提供するプラットフォーム「Salesforce」の導入支援を中心に、導入から運用・活用までを一貫して支える体制を強化します。さらに、企業ごとの課題に寄り添った運用支援を通じて、DXを持続的な成果へとつなげることを目指します。

Surpassは営業支援や人材育成に加え、女性を中心としたSalesforce人材のリスキリングや活躍支援にも注力してきました。今回の協業により、こうした人材育成の知見も地域企業のDX推進に活かしてまいります。

■概要

ワイヤードビーンズは「デジタルを通して、地域からグローバルへ」をミッションに掲げ、

デジタルコマース領域を主軸とした「DXソリューション事業」や自社ブランド運営で培った実践型ノウハウの提供を強みに、スピード感のあるDX推進を支援してきました。

Surpassは、「日本社会から女性活躍という言葉がなくなる日を目指して」というミッションのもと、未経験女性に向けた育成力やSalesforce導入から運用・支援までワンストップで提供できる点を強みに、地域創生や営業DXを実現してきました。

ワイヤードビーンズとSurpassは、Salesforce管理者アシストサービス「レスフォア」を通じて、クライアント企業のSalesforce活用の促進に貢献します。

株式会社ワイヤードビーンズ×株式会社Surpass

■業務提携内容

・Salesforce導入後の運用支援の強化

Surpassが提供する運用支援サービス「レスフォア」を活用し、Salesforce導入後の定着化と活用促進を実現します。

・Salesforce導入プロジェクトの構築体制の強化

ワイヤードビーンズのシステム開発力とSurpassの人材を組み合わせ、地域企業のSalesforce導入を力強く推進します。

・地域企業の持続的成長支援

DX推進を支える仕組みと人材を両輪で提供し、地域企業の持続的な成長を後押しします。

協業イメージ図

■Surpassについて

株式会社セールスフォース・ジャパンのコンサルティングパートナーとして、Salesforceの導入 & 伴走で、一気通貫した企業の営業DXを支援。女性の営業代行のパイオニアとして培った経験を強みに、営業現場を考えたシステム構築を得意としています。

「レスフォア」について

Salesforce管理者アシストサービス「Lesfor（レスフォア）」は、Salesforceを導入・運用する企業において業務過多になりがちな管理者を支援するサービスです。LesforセンターのSalesforce認定資格を持つオペレーターが日常的な運用業務を代行・アシストし、システム活用を加速させます。これにより、管理者は戦略的業務に専念でき、企業全体の生産性向上とDX推進が可能となります。

■ワイヤードビーンズについて

株式会社セールスフォース・ジャパンのコンサルティングパートナーとして、CRM構築やECサイト構築を中心としたDXソリューションを展開。2021年、Salesforce東日本パートナー会「Innovation Partner of the Year」受賞。

【株式会社ワイヤードビーンズ 会社概要】

代表取締役 ： 三輪 寛

設立 ： 2009年10月

所在地 ： 宮城県仙台市青葉区五橋1-5-3アーバンネット五橋ビル6F

U R L ： https://www.wiredbeans.co.jp/

【株式会社 Surpass 会社概要】

代表取締役 ： 石原 亮子

設立 ： 2008年 8月

所在地 ： 東京都品川区西五反田7-20-9 KDX西五反田ビル3F

U R L ： https://surpass-star.com/

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社Surpass DX事業部 E-mail：pr@surpass-star.com