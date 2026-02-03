「三陸・常磐 海産物フェア」全国の飲食店30店舗で2月3日（火）より開催

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎 以下、ぐるなび）は、経済産業省の委託を受け、2026年2月3日（火）から2月28日（土）まで、三陸・常磐産の厳選された海産物を活用した「三陸・常磐 海産物フェア」を開催します。

経済産業省では、ALPS処理水の海洋放出に伴い、一部の国・地域において日本産水産物への輸入規制が継続している状況等を受け、国内消費の拡大と水産業の活性化を目的とした取り組みを進めています。このたび、福岡・九州エリアを中心に、全国の主要都市で居酒屋・レストランを展開する飲食チェーンの株式会社Keytableが運営する15店舗と「九州の活性化」を使命に掲げ、九州全域で50店舗以上を展開する飲食チェーンの株式会社Bebloomが運営する15店舗の計30店舗にて、三陸・常磐産の食材を活かしたオリジナルメニューを期間限定で提供します。

ぐるなびは、本フェアの実施により三陸・常磐地域の水産物が持つ魅力を広く発信し、飲食店を通じて消費者と生産者を結ぶ懸け橋となることで、日本産水産物のさらなる消費拡大と地域水産業の活性化に寄与してまいります。

■ 開催概要

【名称】三陸・常磐 海産物フェア

【実施期間】2026年2月3日（火）～2月28日（土）

【内容】全国30店舗の飲食店にて、指定海産物を使用したメニューを各店2品以上提供

【対象食材】ホタテ（青森）、カキ（宮城）、メヒカリ・アオサ（福島）

■参加事業者・店舗一覧 提供メニュー

Keytable

提供メニューは店舗により異なります。

Bebloom

