ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するダイヤモンドジュエリー「ラザール ダイヤモンド」では、2026年のバレンタインデーに向けて、ラザール・キャプランが生涯をかけて愛した妻の名を冠した「CHARLOTTE（シャーロット）」シリーズをご紹介いたします。永遠を誓った愛の証として誕生したデザインは、大切な人へ想いを伝えるバレンタインにふさわしく、特別なストーリーを宿したジュエリーです。創始者ラザール・キャプランより世紀を超えて受け継がれたダイヤモンドの輝きと、ニューヨークの洗練された美意識が息づくデザインは、完璧な美しさと最高峰のクオリティ。バレンタインに言葉では伝えきれない愛を輝きに託して。おふたりの物語を未来へつなぐ、永遠の輝きをお届けします。





シャーロットシリーズ

CHARLOTTE（シャーロット）

ラザール・キャプランが生涯をかけて愛した妻の名を冠した

「シャーロット」は、時を超えた愛の証、永遠を誓ったふたりの物語。

愛妻シャーロットへ贈られたリングをオマージュして誕生したコレクション。

レトロなエレガンスを醸し出す特徴的な丸い爪が、一粒石に命を吹き込み、クラッシックな印象を与えます。









CHARLOTTE（LD600PR）

Carat： 0.20ct ～

Material：プラチナ

CHARLOTTE（LD739PN2）

Price： 317,900円(税込) ～

Carat： 0.20ct ～

Material：プラチナ

https://www.lazarediamond.jp/collection/jewelry/charlotte-ld739pn2.php

















CHARLOTTE（LD740PP4）

Price： 470,800円(税込) ～

Carat： 0.40ct～

Material：プラチナ

https://www.lazarediamond.jp/collection/jewelry/charlotte-ld740pp4.php

















■『Bridal Fair』開催中 ～2月28日(土)まで

ラザール ダイヤモンドでは、全店舗にて『ブライダルフェア』を開催中。期間中ブライダルリングをご購入の方にラザール ダイヤモンドのオリジナルノベルティ、「ジュエリークロス」または「婚姻届」をプレゼントいたします。

【ブランド概要】

世界屈指のダイヤモンドカッター、ラザール・キャプランが理想としたのは、アイディアルメイクが生み出す、七色に輝くダイヤモンド。彼が追い求めた“The World's Most Beautiful Diamond(R)”と、その稀有な輝きに贈られた称賛は、世界三大カッターズブランドと称される「ラザール ダイヤモンド」の誇りです。コンフリクトフリーダイヤモンドだけを取り扱い、100 年以上の歴史とニューヨークの洗練された美意識が磨いたその輝きは、本物を知る人々に選ばれています。

Mr.ダイヤモンド、ラザール・キャプランの情熱

1883年、宝石商の三代目として生まれたラザール・キャプランは、ベルギー・アントワープで若くして優秀なダイヤモンドカッターとして認められ、20歳で独立。その後、アメリカ・ニューヨークに拠点を移し、その生涯を通じて「The World‘s Most Beautiful Diamond(R)」の探求に情熱を注ぎます。1919年、彼の従兄弟で数学者のマルセル・トルコフスキーの理論をもとに、ダイヤモンドが７色に輝く完璧なプロポーション「アイディアルメイク」をカットによって実践。この理想的で贅沢なカッティングは、1世紀を経た現在もラザール ダイヤモンドが厳格に守り続けるブランドのアイデンティティです。1935年には、ダイヤモンドの巨大原石726ctのヨンカーダイヤモンドのカットを、著名な宝石商ハリー・ウィンストン氏から任され、1年をかけてこの偉業を成し遂げます。当時すでに「カッティングの魔術師」と呼ばれていたラザール・キャプランは、ダイヤモンドの美しさや価値を正統に評価すること、人材育成や技術開発にも尽力。ダイヤモンドの輝きを生むカットの重要性を説き、米国鑑定機関における４Cの確立にも大きく貢献しました。業界をけん引し続けた崇高な美意識と数々の業績から、ラザール・キャプランは伝説となり、いまも「Mr.ダイヤモンド」として称賛されています。

Our Quality

ラザール ダイヤモンドならではの高品質

他の追随を許さない「The World‘s Most Beautiful Diamond(R)」の至高の輝きは、すべてのプロセスで最高峰を極めることでしか得られないもの。ラザール ダイヤモンドは、原石の調達からカット、研磨までをすべてを自社で監修。世界的に見ても稀有なダイヤモンドカッターズブランド。そのままでも美しい正八面体「オクタへドロン」を中心にダイヤモンドの原石を厳選。カラット数よりも輝きというダイヤモンドの本質的な美しさを優先させた贅沢なプロポーション「アイディアルメイク」にカットし、熟練の職人が手作業で行うポリッシングなど、全プロセスにこだわることで圧倒的な輝きを引き出しています。現在では、高品質ダイヤモンドの証明となっているIDナンバーのレーザー刻印も、ラザール ダイヤモンドが共同開発した世界初の技術です。何ひとつ妥協しないこと、さらなる高みを目指すこと――。これらは、創始者ラザール・キャプランから受け継いだ私たちの誇りであり、7色に輝くダイヤモンドの真実なのです。

■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビル4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外46店舗（2026年1月時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/company/outline/