業界のリアルに迫る総力特集！「顧客ファーストと葬儀ビジネス」【『月刊終活』2月号】発行

株式会社鎌倉新書

超高齢社会を背景に需要が高まる「終活」に関するさまざまなサービスを提供する株式会社鎌倉新書（東京都中央区、代表取締役社長：小林 史生、東証プライム：6184、以下：当社）は、『月刊終活』2026年2月号を発行しました。

今号の総力特集では、「顧客ファーストと葬儀ビジネス」をテーマに、株式会社ティア 代表取締役社長 冨安徳久氏へのロングインタビューを掲載します。

終活ビジネスのホンネ ― エンディング業界“外部”の専門家に聞く ―

東海典礼・八光殿という2社同時M&Aを成功させた大手葬儀グループ会社ティア。

その一方で、遺体取り違えという重大な事案への対応。本特集では、成果と危機の双方を包み隠さず取り上げながら、「顧客ファースト」をスローガンではなく、組織としてどう守り続けてきたのかを掘り下げます。

Part２では、遺体修復・湯灌の現場を支え続ける有限会社統美へのインタビューを掲載。

「その人らしい最期」を支える専門技術と、現場で抱える課題感を通して、葬儀ビジネスを支える“周辺サービス”の思いにも光を当てています。

さらに、特別企画として株式会社広済堂ホールディングス 代表取締役社長・常盤誠氏と、東京博善株式会社 代表取締役社長・野口龍馬氏による記者会見もリポート。

火葬料金をめぐる議論や中国資本報道への見解、行政との関係性、民営斎場としての責任、今後の設備投資まで――報道陣からの率直な問いに真正面から向き合った73分間の発言を余すところなく収録。

葬儀・火葬を取り巻く環境が大きく動く中、業界の「今」と「これから」を読み解く重要な資料となる内容です。

総力特集

顧客ファーストと葬儀ビジネス

ビジネスと“思い”の間で、いかにバランスを取るか？

Part 1｜「大手葬儀社トップに聞く」

株式会社ティア・冨安徳久氏

「株式会社ティア・冨安社長が語った“ ティアのすべて”」

株式会社ティア代表取締役社長・冨安徳久氏（写真／西田周平）

Part 2｜「遺体修復のリーディングカンパニーが語る」

有限会社統美代表・染谷幸宏氏、同社取締役・角田智恵美氏

「湯灌・遺体修復の現場から考える業界の未来」

注目記事も掲載

【完全リポート】業界再編の行方を読む

広済堂ホールディングス 常盤誠社長 × 東京博善 野口龍馬社長

73分に及んだ記者会見を、発言の背景とともに詳報

好評連載・新連載も充実

・カラスヤサトシの終活レボリューション第7話「令和のエンディングSHOW開催」

・新連載「我あり、われ弔うゆえに」

・新連載「アノ業界のこと、達人に聞く」

・連載「寺力本願」― 東京・光明寺

・連載「示寂の風景」― 鈴木大拙の最期をたどる

他、コラム・連載多数掲載

【こんな方に読んでほしい】

・ 葬儀・供養・終活業界の事業者様

・ 自治体・福祉関連の担当者様

・ 高齢の親を持つ50代の方々

・ おひとりさま・子どものいない方

・ 終活に関心のある一般生活者

定期購入・単冊購入はこちら

『月刊終活』は定期購読、または単冊でもご購入いただけます。

【定期購読（年間購読）】

https://www.fujisan.co.jp/product/1281691655/

単冊購入（2026年2月号）

https://www.fujisan.co.jp/product/1281691655/new/

媒体概要

媒体名：『月刊終活』

発行元：株式会社鎌倉新書

読者層：寺院・葬儀社・供養事業者・一般生活者

年間購読料：16,500円（税込）

公式サイト：https://butsuji.net/

【鎌倉新書について】

1984年創業の日本の高齢社会に向けた「終活」をテーマに出版事業やインターネット事業を行う東証プライム上場企業です。「介護施設探し」「相続の準備や手続き」「生前の整理や片づけ」「葬儀の準備」「仏壇」「お墓選び」をはじめとした多数の終活関連WEBメディアを運営しており、お客様センター等を通しての相談・情報提供も行っております。高齢社会がますます進展していく中で、多くの人々の希望や課題の解決をお手伝いすることで明るく前向きな社会づくりに貢献してまいります。

会社名 ：株式会社鎌倉新書

設立 ：1984年4月17日

市場区分 ：東京証券取引所プライム市場（証券コード：6184）

本社所在地：東京都中央区京橋２丁目14-1 兼松ビルディング３階

代表者 ：代表取締役社長COO 小林 史生

資本金 ：10億5,802万円（2025年10月31日現在）

URL ：https://www.kamakura-net.co.jp/

