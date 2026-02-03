ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO(アイプリモ)」よりおふたりの心が寄り添うバレンタインデーにふさわしい、想いをかたちにする特別なリングをご紹介します。パートナーへの想いを込めたリングは、特別な記念日を華やかに彩ります。経験豊富なジュエリーコーディネーターがおふたりの想いやライフスタイルをお伺いしながら、リング選びをサポートいたします。ぜひこの機会にお近くのアイプリモへお越しください。













Fomalhaut Ete（フォーマルハウト Ete）

惹きつけてやまない、王道の輝き。

永遠の愛を誓うのにふさわしい、目に入るすべてが輝きに満ちたエンゲージリングです。センターダイヤモンドをぐるりと囲むように14石のメレダイヤモンドを敷き詰め、贅沢にハーフエタニティのアームと組み合わせました。「フォーマルハウト」は、王様の運命を占う星として大切にされてきたロイヤルスター。きらびやかでありながらもアンティークのように手になじむ、本物だけに許される荘厳な輝き。これから運命をともにする人の薬指に。

Material：Pt950 Carat： 0.2ct～

Price(税込) :481,800円～

Alceste（アルチェステ）

あなたが笑えば、わたしも笑顔に。

どちらかが笑えば、もう一人も微笑む。鏡のようなパートナーシップを象徴する、夫婦愛を歌ったオペラ戯曲の名を持つマリッジリングです。互いのウェーブラインを反転させることで、ふたつのリングを向かい合わせると、ハート型になる仕掛けが。どの角度から見てもキラキラ輝く華やかさと、指を長く見せるシャープさをあわせ持った日常使いしやすいデザイン。ともに年を重ねながら、いつまでも微笑みあえるご夫婦でありますように。

Material：Pt950 Carat：（右）0.08ct

Price(税込) :（左）148,500円、（右）209,000円

Selene（セレーネ）

月明かりに輝く、女神の冠。

大粒のメレダイヤモンドが10石並んだ、月の女神の名を持つハーフエタニティリングです。きらめきに満ちながらも、落ち着いた存在感があり、印象は上品でエレガント。石座で包み込むようにセッティングすることで、引っ掛かりにくく、普段使いしやすい設計になっています。リングの内側には、寄り添うハート型の窓が。エンゲージリング、マリッジリングとしてはもちろん、特別なアニバーサリーにもふさわしい普遍的なリングです。

Material：Pt950 Carat： 0.64ct（3号～20号サイズ）

Price(税込) : 390,500円（3号～20号サイズ）

【Bridal Fair開催中】

期間中、アイプリモ全店舗にてブライダルリングをご購入の方にアイプリモのオリジナルノベルティ、「ジュエリークロス」または「婚姻届」をプレゼントいたします。

・期間：～2月28日(土)迄

■PRIMO QUALITY DIAMOND

一生もののリングだからこそ「最上級の輝き」を‐

ダイヤモンドの輝きは、光のプリズム効果による「虹色の輝き」、内部反射から生まれる「白く明るい輝き」、そして表面反射による「瞬くような輝き」の３種類に分けられます。それぞれの輝きに強弱をつけることができますが、アイプリモでは3種類の輝きが最も美しい「輝きの黄金バランス」を叶えたダイヤモンドだけを採用。約0.0001％の確率で生み出され、特別な輝きを堪能できます。

■ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断(R)」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。

■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビル4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外46店舗（2026年１月時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

